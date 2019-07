Facebook komt met AI-tools voor OpenStreetMap-community

Facebook heeft met de hulp van AI meer dan 300.000 mijl (ongeveer 482.000 km) aan wegen in kaart gebracht in Thailand. Ook in een aantal andere landen waar digitale cartografische dekking nog erg laag was heeft het bedrijf honderdduizenden kilometers aan wegen letterlijk op de kaart gezet op OpenStreetMap.

Het verschil met diensten zoals Google Maps of Apple Maps is dat deze zich vooral op omgevingen richten waar daadwerkelijk veel verkeer is, of plekken met hoogontwikkelde infrastructuur. Deze aanpak helpt accurate navigatie mogelijk te maken voor consumenten en voor bedrijven. Dit betekent echter in ontwikkelingsregio’s dat niet alle wegen en paden in kaart worden gebracht, wat voor miljoenen mensen echter wel belangrijk is om van navigatiediensten gebruik te maken.

Facebook probeert dit met OpenStreetMap op te lossen, een dienst die publiek toegankelijk is – iedereen kan dus aan de slag om wegen in kaart te brengen. Tegelijkertijd kan Facebook zo nieuwe gebruikers voor zijn tools aantrekken. Door middel van een functie die werkt met de hulp van machine learning, kunnen moeilijk herkenbare wegen en paden op satellietbeelden worden geprojecteerd. Vervolgens zijn ze veel makkelijker leesbaar voor computers, zodat de wegen ook kunnen worden toegevoegd aan het digitale kaartsysteem, meldt TechCrunch.

Gespecialiseerde AI

“De meeste moderne algoritmes, trainingssets en technieken werden uitgevonden voor gebieden met een zeer ontwikkelde infrastructuur”, zegt Dmitry Kuzhanov, een expert in het in kaart brengen van de ridesharing-industrie. “In ontwikkelingsregio’s – bijvoorbeeld Afrika, Zuidoost-Azië, Latijns-Amerika – waar wegen niet goed gedefinieerd, onderhouden of ontwikkeld zijn, kan zelfs het best getrainde menselijke oog moeite hebben om herkenningspunten te identificeren en goed te classificeren”.

Het project van Facebook past de doelstellingen van een AI dus aan naar het herkennen van wegen en paden op plekken waar de infrastructuur geen hoge ontwikkeling heeft doorgemaakt. De AI, genaamd RapidID, identificeert wegen geheel automatisch, zodat menselijke actie alleen nodig is om te bevestigen of de identificatie klopt. Het team dat de AI heeft gebruikt schat in dat het werk wat normaal 5 jaar zou duren, hen nu slechts 18 maanden heeft gekost, ondanks dat de AI nog verre van perfect is. De AI-tool zal vrij beschikbaar worden gesteld voor de OpenStreetMaps-community.