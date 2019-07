AP trekt vergunning van Fraudehelpdesk om phishingmails te verzamelen in

De Fraudehelpdesk mag van de Autoriteit Persoonsgegevens geen voorbeelden van phishing en andere vormen van fraude meer verzamelen. Reden is dat de organisatie zijn “huiswerk” niet op orde heeft.

De Fraudehelpdesk is een onafhankelijke stichting die informatie over phishing en andere fraudevormen geeft. De stichting krijgt wel overheidssubsidie. Voor het besluit van de privacy-waakhond kreeg de organisatie maandelijks tussen de 80.000 en 100.000 phishingmailtjes doorgestuurd, weet de NOS. Ook ontving het spooknota’s, fraude-sms’jes en frauduleuze websites.

Om die informatie te verwerken, heeft de stichting echter een vergunning nodig. Reden is dat het met strafrechtelijke gegevens werkt. In een phishingmail kan namelijk informatie over verdachten staan, en voor het verwerken daarvan gelden strenge regels.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft nu besloten de vereiste vergunning niet meer af te geven. Voornaamste reden is dat de Fraudehelpdesk niet duidelijk kon maken waar ze persoonsgegevens voor wilden verwerken en waarom ze dat wilden doen. “De Fraudehelpdesk heeft zijn huiswerk niet op orde”, aldus een woordvoerder tegenover de NOS.

Werk belemmerd

Dat de vergunning niet meer uit wordt gegeven, betekent ook dat de Fraudehelpdesk een deel van zijn werk niet meer kan uitvoeren. De organisatie brengt normaal gesproken in kaart wat voor fraude er plaatsvindt, maar nu mag de stichting niet meer doorvragen naar wat er precies is gebeurd als iemand een tip over fraude geeft.

Dit betekent ook dat de organisatie mogelijk mensen die zich afvragen of ze slachtoffer zijn geworden van fraude niet meer kunnen helpen. Wel blijft het mogelijk om melding te maken van poging tot oplichting, maar dan mag alleen globaal aangegeven worden wat er gebeurd is.

Toch heeft de Fraudehelpdesk laten weten niet in beroep te gaan tegen de beslissing van de Autoriteit Persoonsgegevens. In plaats daarvan gaat de organisatie een nieuwe vergunning aanvragen. Het is nog onduidelijk wanneer ze dat precies doen.