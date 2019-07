Pegasystems introduceert Realtime AI Connectors

Pegasystems laat aan Techzine weten een aantal API’s die het mogelijk maken om third-party AI-toepassingen te linken aan AI-toepassingen van Pegasystems zelf.

Voorbeelden van third-party toepassingen zijn onder andere Google Cloud Machine Learning Engine en Amazon SageMaker. Met de API’s wordt het mogelijk om de AI van Pega Customer Desicion Hub uit te breiden met externe AI-oplossingen, waardoor het toepassen van bijvoorbeeld deep learning een optie wordt. Volgens Pegasystems wordt hierdoor het contact met klanten persoonlijker en relevanter.

Pega Customer Desicion Hub is bedoeld voor organisaties, die aanbevelingen en informatie over klanten in realtime willen gebruiken voor het kiezen van de juiste vervolgactie in het klantcontact. De genoemde AI-oplossingen van derden worden niet in plaats van de AI in Customer Decision Hub gebruikt, ze functioneren juist parallel aan elkaar. De koppeling gebeurt door middel van de open architectuur van Pegasystems. Bestaande API’s voor bijvoorbeeld OCR en spraakherkenning zorgen voor nieuwe mogelijkheden in de Pega-software.

Drie API’s binnenkort beschikbaar

Pega kondigt een drietal Realtime AI Connectors aan die binnenkort beschikbaar zijn. Google Cloud Machine Learning Engine geeft toegang tot AI-modellen voor deep learning en beslissingsschema’s. Verder geeft Amazon Sagemaker gebruikers de mogelijkheid tot het creëren en trainen van machine learning-modellen. Dan is er nog Google DialogFlowText Analyzer, een dienst voor Natural Language Processing (NLP) die bedoeld is om interactieve, text-based gesprekken te bouwen. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot betere chatsessies met klanten.

“Het is bijzonder om deel uit te maken van een AI-ecosysteem dat voortdurend de grenzen opzoekt om de klantbeleving nog beter te maken”, vertelt Rob Walker, vice president decisioning en analytics bij Pegasystems. “Met de open architectuur van Realtime AI Connectors kunnen onze klanten nu de nieuwste AI-algoritmen implementeren in hun reeds succesvolle Pega AI-systeem.”