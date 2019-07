Google update technologie achter Contact Center AI voor betere spraakherkenning

Google heeft aangekondigd zijn kunstmatige intelligentie (AI) technologie achter zijn Contact Center AI-dienst te updaten om spraakherkenning te verbeteren. Contact Center AI is gebaseerd op Dialogflow en Cloud Speech-to-Text.

De eerste update is voor Dialogflow, schrijft Silicon Angle. Dialogflow is een cloud-gebaseerde dienst die gemaakt is op basis van de acquisitie van API.AI in 2017. Dialogflow stelt enterprises in staat om virtuele assistenten te maken, zonder de complexe machine learning-technologie van de grond af op te hoeven bouwen.

De tool krijgt nu een geheel nieuwe functie genaamd Auto Speech Adaptation, die nu als bèta gelanceerd is. De functie is ontworpen om het contextuele bewustzijn van virtuele agents te verbeteren. Op die manier moeten chatbots spraak beter begrijpen en op de juiste manier reageren door de context van het gesprek mee te nemen in zijn keuzes.

“Als de Dialogflow-agent weet dat de context het bestellen van een burger is en dat kaas een veelvoorkomend ingrediënt van burgers is, dan begrijpt het waarschijnlijk dat de gebruiker ‘kaas’ (cheese) bedoeld en niet ‘deze’ (these)”, leggen productmanagers Dan Aharon en Shantanu Misra uit.

Cloud Speech-to-Text

Ook Cloud Speech-to-Text krijgt een update. Dit is de transcriptiedienst van Google, dat machine learning gebruikt om menselijke spraak accuraat om te zetten naar tekstvorm.

Voor ontwikkelaars bevat de dienst een tool genaamd SpeechContext parameters, die gebruikt kan worden om contextuele informatie toe te voegen om de accuraatheid van de transcripties te verbeteren.

SpeechContext krijgt nu een update, waarmee het de mogelijkheid krijgt om “classes” – of populaire concepten – toe te voegen aan virtual agents. Op die manier moeten ze een beter begrip krijgen van zinnen die verwarrend kunnen zijn.

Nieuwe mogelijkheden

Ook krijgt SpeechContext nieuwe mogelijkheden, waaronder een boost-functie die het aantal vals-positieven helpt te verminderen. Een vals-positieve komt voor als een zin niet uitgesproken was, maar wel verschijnt in het transcript.

De functie phrase hints helpt ontwikkelaars tot slot om de kans dat veelgebruikte woorden en zinnen in hun bedrijf goed begrepen en beschreven worden door Cloud Speech-to-Text.