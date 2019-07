Nieuwe AWS-tool helpt EC2 resources te optimaliseren

Amazon Web Services (AWS) heeft een nieuwe tool gelanceerd, waarmee het optimaliseren van EC2 resources vereenvoudigd moet worden. Het gaat om EC2 Resource Optimization Recommendations.

De tool doet precies wat de naam suggereert: het geeft aanbevelingen om EC2 resources te optimaliseren. De tool kijkt specifiek naar het gebruik van EC2 en geeft op basis daarvan persoonlijke aanbevelingen om niet-gebruikte en weinig gebruikte instances te vinden, schrijft TechCrunch. Hiervoor kijkt de tool naar de gebruiksgeschiedenis, CloudWatch-metrics en bestaande reserveringen.

Aanbevelingen

Wanneer de tool een niet-gebruikte instance vindt – wat een instance is die minder dan 1 procent maximaal CPU-gebruik heeft – raadt de tool aan om deze uit te schakelen. Vindt het weinig gebruikte instances, dan stelt het drie verschillende opties voor om naar te verhuizen, die waarschijnlijk beter bij het gebruik passen dan het huidige abonnement. De functie werkt voor alle standaard EC2 instances, maar nog niet voor GPU-gebaseerde instances. De tool is voor alle AWS-gebruikers beschikbaar en is te vinden onder de AWS Cost Management-suite.

Nieuwe i3en instances

AWS maakte in mei dit jaar nog nieuwe EC2 i3en instances beschikbaar, die een lagere prijs per TB aan opslag en een hogere opslagdichtheid bieden. De instances hebben verder een hoger niveau aan netwerkbandbreedte en minstance-opslag naar vCPU. De instances bevatten Intel Xeon Scalable (Skylake) processors met 3,1 GHz sustained all-core turbo-prestaties. Verder omvatten de i3en instances maximaal 60 TB aan NVMe-opslag en maximaal 100 Gbps aan netwerkbandbreedte.

De instances zijn in mei beschikbaar gemaakt door AWS in de regio’s in het oosten en westen van de Verenigde Staten en Europa (Ierland). De instances zijn in On Demand- en Spot-vorm beschikbaar. Ook zijn er Reserved Instances, Dedicated Instances en Dedicated Hosts beschikbaar geworden via AWS.

In februari verschenen bovendien vijf bare metal-instances voor C2, die bedoeld zijn voor workloads die direct toegang tot de processor en onderliggende hardware nodig hebben. De nieuwe bare metal-instances garanderen schaalbaarheid en beveiliging.