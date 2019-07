CyberArk breidt SaaS-portfolio voor privileged access security uit met nieuwe diensten

CyberArk heeft zijn SaaS-platform voor privileged access security uitgebreid met nieuwe diensten. Het platform moet bedrijven met een cloud-first strategie voorzien van betere bescherming en eenvoudiger beheer van privileged access, en dan vooral in hybride cloud-omgevingen.

Het SaaS-platform heeft onder meer een geheel nieuwe dienst gekregen in de vorm van Alero. Alero is een oplossing die risico’s die gepaard gaan met de toegang van derden tot cruciale systemen moet verminderen.

Alero doet dit door zero trust-toegang te bieden voor derden tot de Privileged Access Security Solution, voor een volledig overzicht en beheer van activiteiten waarvoor hogere rechten nodig zijn.

Via een combinatie van zero trust access, biometrische authenticatie en just-in-time provisioning krijgen gebruikers een eenvoudige bescherming en beter beheer van privileged access. Daar zijn geen VPN’s, agents of wachtwoorden bij nodig. Het onboarding-proces wordt bovendien korter en duurt voortaan slechts minuten, aldus CyberArk.

Endpoint Privilege Manager

CyberArk heeft verder Endpoint Privilege Manager vernieuwd. Dit is een SaaS-gebaseerde oplossing die het risico van ongecontroleerde beheerderstoegang op Windows- en Mac-apparaten verlaagt.

Endpoint Privilege Manager heeft nu just-in-time capaciteit, waardoor bedrijven risico’s en operationele overlast kunnen verminderen door voor een bepaalde periode op admin-niveau toegang te geven tot endpoints. Ook kan er een volledige audit-log gemaakt worden.

Tot slot heeft Privilege Cloud diverse verbeteringen gehad. Met deze privileged access SaaS-oplossingen kunnen middelgrote bedrijven privileged credentials beter lokaliseren en beheren door de organisatie heen. Ook zijn privileged sessies te auditen voor compliancy-doeleinden.

Privileged Access Security Solution

CyberArk breidde zijn portfolio voor privileged access-oplossingen in maart ook al uit met versie 10.8 van de Privileged Access Security Solution. Met deze versie wordt automatische detectie, alerts en tegenmaatregelen voor onbeheerde AWS-accounts aangeboden.

Versie 10.8 van de oplossing heeft bij zijn lancering ook just-in-time-toegang voor hybride omgevingen gekregen, waardoor gebruikers eenvoudig kunnen schakelen tussen cloud-gebaseerde en on premise Windows-gebaseerde systemen.

Ook is er constante identificering van privileged accounts aanwezig, zoals ongebruikte Identity- en Access Management-accounts.