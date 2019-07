Red Hat community nog steeds bezorgd over overname door IBM

De community rondom open source-specialist Red Hat is nog steeds erg bezorgd over de recente overname door IBM. Dit blijkt uit een recent gehouden Q&A met CTO Chris Wright van Red Hat op het populaire online discussieplatform Reddit. Volgens de CTO gaat er, zoals vaak gecommuniceerd, echt niets veranderen en blijft de open source-specialist binnen de nieuwe constellatie als onafhankelijk bedrijf opereren.

Het stof rondom de definitieve overname van de open source-specialist door Big Blue is nog steeds niet neergedaald, als we de Reddit-discussie met de CTO van Red Hat moeten geloven. Voor veel Red Hat Community-deelnemers bestaat nog steeds de angst dat de overname het einde van onder meer het zakelijke besturingssysteem Red Hat Enterprise Linux (RHEL), het containerplatform Red Hat OpenShift en alle andere zakelijke oplossingen en diensten gaat betekenen.

Grote zorgen over open source en producten

Veel deelnemers aan de online discussie zijn bezorgd dat IBM, wanneer Red Hat helemaal in IBM is geïncorporeerd, alle open source community-activiteiten de nek omdraait of zelfs helemaal met open source gaat stoppen. Daarnaast zijn veel deelnemers bang dat door de overname de ontwikkeling van bepaalde producten als de Linux-distributie Fedora en het eerdergenoemde OpenShift wordt stopgezet. Deze angst geldt ook voor een aantal Red Hat-oplossingen waarmee Big Blue direct concurreert met eigen oplossingen.

Geen veranderingen op komst

In zijn antwoorden geeft Wright aan -en blijft daarmee de officiële visie van zowel Red Hat als IBM bevestigen- dat de community en andere Red Hat-fans geen reden tot zorgen hebben. De open source-specialist blijft een onafhankelijk bedrijf binnen Big Blue. De open source-specialist blijft gewoon doen waarin het zichzelf het beste acht; samenwerken met klanten, partners en de open source community voor het ontwikkelen en leveren van open source-oplossingen en -toepassingen.

Deze samenwerking geldt volgens hem vooral voor de hybride cloud. Red Hat maakt er geen geheim van dat het zich de komende jaren vooral hierop wil gaan richten. Door de overname zullen nu IBM en Red Hat veel nauwer met elkaar gaan samenwerken om de roadmap van hun klanten naar hybride cloudomgevingen simpeler te maken. Dat IBM heeft aangegeven zijn productstrategie voor de hybride cloud meer op Red Hat -oplossingen en -toepassingen te gaan baseren, onder meer met Red Hat OpenShift, ziet Wright als een goed voorbeeld van dit streven.

Toekomst open source

Voor wat betreft de toekomst van open source geeft de CTO aan dat hij ook hier geen enkele verandering ziet. Volgens hem is open source nu de de facto standaard voor softwareontwikkeling en dat de overname dit bevestigt. Vanuit een ander oogpunt is de waarde van Red Hat op open source gebaseerd, dus dat de 34 miljard dollar die IBM hiervoor heeft uitgegeven duidelijk aangeeft dat Big Blue veel in open source ziet.

Tot slot, zo geeft hij aan, zijn het ook de basiswaarden van hoe de open sourcespecialist werkt die Big Blue graag wil overnemen. Dit blijkt onder meer dat het binnenkort aan IBM-medewerkers wordt toegestaan -en zelfs gestimuleerd- om aan open source-projecten mee te werken. Ook als deze niet direct interessant zijn voor het bedrijf. In de oude situatie mocht dit nog beperkt en alleen na toestemming van leidinggevenden.

Interessante technologische ontwikkelingen

Uit de discussie kwamen gelukkig ook nog een aantal andere interessante visies van de CTO naar voren dan alleen over de overname. Zo geeft Wright aan dat hij voor de nabije toekomst veel verwacht van data centric workloads en toepassingen op het gebied van kusntmatige intelligentie en machine learning. Hiermee kan volgens hem data eenvoudiger in informatie en kennis worden omgezet.

Daarnaast zullen deze technologieën gaan bijdragen aan de transformatie van hard- naar software. Dit betekent data centric workloads en kunstmatige intelligentie straks een invloed zullen gaan hebben op de hele stack; van het besturingssysteem tot aan de publieke cloudomgevingen. Wellicht dat we de komende tijd hiervoor dus meer gezamenlijke activiteiten van beide bedrijven kunnen gaan zien.