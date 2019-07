Salesforce Essentials-uitbreiding aangekondigd

Salesforce kondigde woensdag aan dat Salesforce Essentials wordt verbeterd met nieuwe manieren voor bedrijven om direct met hun klanten te communiceren. Het CRM-platform voor het mkb zal integraties met social media-kanalen en nieuwe chat- en beldiensten gaan ondersteunen.

“We verwachten allemaal dat er vandaag de dag real-time en onmiddellijke communicatie mogelijk is met onze familie, vrienden of favoriete merken”, aldus Marie Rosecrans, SVP voor Salesforce Essentials en SMB, in een verklaring. “Nu geeft Salesforce Essentials kleine bedrijven de tools die nodig zijn om de klantcommunicatie via al die kanalen op één centrale plek te beheren.”

Wat betreft social media gaat Salesforce de al bestaande koppeling met Facebookpagina’s en Twitter uitbreiden met koppelingen met Messenger, Instagram en YouTube. Als een klant dus een bericht stuurt via Messenger, kan dit bericht via Salesforce Essentials worden doorgelinkt naar een werknemer die dan een live gesprek met de klant kan voeren. Voor Youtube en Instagram geldt dat werknemers notificaties ontvangen via Essentials en daarop kunnen reageren via het platform.

De Instagram- en YouTube-kanalen zijn nu beschikbaar voor 25 dollar per gebruiker, per maand. De Facebook Messenger-functie is eveneens beschikbaar, met één inbegrepen licentie en 15 dollar per extra licentie per gebruiker, eveneens per maand.

Chatten en bellen

Essentials stelt het mkb nu ook in staat om een Salesforce chat-widget toe te voegen aan hun website. Hiermee worden gesprekken met klanten naar beschikbare medewerkers geleid. Een medewerker kan meerdere verschillende chatgesprekken vanuit Salesforce beheren. De nieuwe functie geeft de medewerker ook een volledig overzicht van het klantprofiel, inclusief informatie zoals eerdere interacties en open salesmogelijkheden. Deze chatfunctie is nu beschikbaar, en maakt gebruik van hetzelfde prijsmodel als de Messenger-functie.

Daarnaast introduceert Salesforce een functie waarmee medewerkers in het mkb kunnen bellen, met Lightning Dialer voor Essentials, een kant-en-klare callcenteroplossing die rechtstreeks in Essentials is ingebouwd. Lightning Dialer toont het profiel en de accountinformatie van de klant, en logt automatisch gesprekken. Lightning Dialer voor Essentials is alleen nog beschikbaar in de VS en Canada voor $2 per 100 minuten. Of deze functie ook buiten Noord-Amerika beschikbaar wordt is niet bekend.