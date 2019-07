Uber lanceert vrachtwagenplatform Uber Freight in Duitsland

Uber heeft zijn vrachtwagenplatform Uber Freight in Duitsland gelanceerd. Het is de tweede Europese markt waar deze dienst beschikbaar wordt. Met de dienst gaat Uber concurreren met diverse lokale startups, in de hoop een deel van de Europese vrachtwagenmarkt ter waarde van 500 miljard dollar in handen te krijgen.

Uber Freight is een platform dat de vrachtwagenindustrie wil digitaliseren en efficiëntie wil verhogen. Met Freight moet het eenvoudiger worden om een vervoerder te vinden en hoeft er niet over de prijs onderhandeld te worden. Bedrijven kunnen bovendien via een app in de gaten houden waar hun lading zich bevindt.

Vervoerders hebben als voordeel dat het eenvoudiger is om nieuwe opdrachten te vinden en de betaling snel te regelen. Uber Freight verdient geld met het verschil tussen de prijzen die de verzender betaalt en het salaris van de vrachtwagenchauffeur.

Uber Freight was al in Europa beschikbaar, namelijk in Nederland. De lancering van de dienst in ons land vond in maart al plaats. In de Verenigde Staten is Uber Freight al langer aanwezig. Daar brengt het per kwartaal ruim 125 miljoen dollar aan omzet op, schrijft Reuters.

Andere aanpak

Uber heeft een hobbelig verleden in Duitsland. Onder voormalig CEO Travis Kalanick probeerde het bedrijf zijn taxidienst op te zetten in het land. Daar kwam echter veel kritiek op van de taxibedrijven in Duitsland zelf, evenals van politici en rechters.

Nu heeft de nieuwe CEO, Dara Khosrowshawi, de teugels in handen. Onder zijn leiding heeft Uber eerst gesproken met Duitse ambtenaren en de industrie om steun te krijgen voor zijn vrachtwagenplatform, vertelt Daniel Buczkowski, het hoofd van de Europese uitbreiding van Uber Freight.

“Na de wijziging in leiderschap zijn we ons echt bezig gaan houden met het juiste ding doen”, aldus de Duitse Buczkowski tegenover Reuters.

Concurrentie

In Duitsland gaat Uber dus concurreren met lokale spelers, waaronder de Berlijnse startup sennder. Sennder heeft een bredere aanwezigheid in Europa en wist 70 miljoen dollar aan investeringen op te halen van Lakestar en andere financierders. Daarbij had het een waardering van 300 miljoen dollar.

Andere concurrenten zijn Flexport uit San Francisco, het Britse Zencargo en het Duitse FreightHub.

Volgens Buczkowski heeft Uber Freight echter een onderscheidend vermogen, omdat het een wereldwijd bereik heeft en bewezen technologie. Als alles in Duitsland eenmaal soepel loopt, wil het bedrijf dan ook verder uitbreiden in Europa.