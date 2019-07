‘Apple heeft oneerlijke dominantie in eigen zoekresultaten’

Apple zou zijn eigen mobiele apps routinematig bovenaan de zoekresultaten zetten in de App Store. Daarmee zet het zichzelf ook boven de concurrentie, waarmee het de bovenhand krijgt in een marktplaats die jaarlijks 50 miljard dollar omzet.

De apps van Apple staan in ruim 60 procent van basiszoekopdrachten bovenaan, blijkt uit analyse van The Wall Street Journal. Het gaat bijvoorbeeld om zoekopdrachten als “maps”. Apps die omzet genereren via abonnementen of verkopen, staan in 95 procent van de zoekopdrachten gerelateerd aan de apps bovenaan.

De krant stelt dat het bedrijf zijn apps dan ook aan een andere standaard houdt dan die van andere ontwikkelaars. Ontwikkelaars krijgen te horen dat downloads, recensies van gebruikers en ratings factoren zijn die de zoekresultaten beïnvloeden. Ruim twintig apps van Apple zelf zijn echter vooraf geïnstalleerd op iPhones en worden weggehouden van recensies en ratings.

Reactie Apple

De App Store-eigenaar zelf zegt dat het zijn producten geen voordeel geeft ten opzichte van andere in de App Store. Het bedrijf heeft ook zelf testen gedaan, nadat The Wall Street Journal vragen stelde aan het bedrijf. Sommige zoekopdrachten gaven andere resultaten, waarin de eigen apps niet bovenaan stonden, aldus een woordvoerder.

Het bedrijf stelt verder een algoritme te gebruiken dat machine learning gebruikt, evenals voorkeuren van gebruikers in het verleden. Waar een app staat, fluctueert dan ook. In totaal worden er 42 factoren gebruikt om te bepalen waar apps komen te staan. Apple houdt de formule hiervoor echter geheim.

De zoekresultaten zijn belangrijk voor een app. Volgens de iPhone-fabrikant zelf leiden zoekopdrachten tot 65 procent van alle app-downloads.

Kritiek

Toch is er al langer kritiek over Apple en de App Store van concurrerende bedrijven. Twee ontwikkelaars klagen het bedrijf bijvoorbeeld aan, omdat Apple een monopolie zou hebben op de distributie van apps in de App Store.

Ook Spotify heeft over het bedrijf geklaagd. Dat deed het in maart in Europa, door een klacht bij de Europese Commissie in te dienen. Volgens Spotify maakt de iPhone-fabrikant het voor concurrerende abonnementsdiensten moeilijk om zichzelf in de App Store te verkopen. Apple ontkent dit.