Equinix en AWS breiden samenwerking uit voor verbeterde cloud-connectiviteit

Equinix en Amazon Web Services (AWS) breiden hun samenwerking uit om verbeterde cloud-connectiviteit te bieden. De bedrijven willen hybride workloads ondersteunen met nieuwe snelheden, waarmee het mogelijk is om te verbinden met AWS-diensten via AWS Direct Connect.

AWS Direct Connect is een dienst waarmee bedrijven een directe verbinding kunnen maken met datacentra over de gehele wereld. Klanten van Equinix kunnen verbinding maken met AWS-diensten via de ECX Fabric.

Volgens Equinix is de eis om hybride cloud-architecturen te deployen door te verbinden met cloud-dienstproviders als AWS steeds belangrijker voor enterprises, schrijft Data Economy. Reden is dat digitale transformatie de eis voor on-demand toegang tot cloud-gebaseerde diensten vergroot.

De twee bedrijven hebben nu dan ook nieuwe 1G-, 2G-, 5G- en 10G-capaciteiten toegevoegd om hybride workloads te ondersteunen. Met die nieuwe capaciteiten kunnen klanten ECX Fabric gebruiken om via AWS Direct Connect-locaties in dezelfde regio als waar hun infrastructuur zit, verbinding te maken met AWS-diensten.

Consistente gebruikerservaring

Volgens Kaushik Joshi, Global Managing Director van Strategic Alliances bij het bedrijf, is dit belangrijk, omdat bedrijven met latency-gevoelige applicaties en workloads voorspelbare prestaties nodig hebben om een consistente gebruikerservaring van hoge kwaliteit te bieden.

Door nu Dedicated en Hosted Connections te bieden met nieuwe snelheden tussen de 1 en 10G op EC Fabric, verbetert Equinix volgens Joshi zijn private cloud-connectiviteit voor enterprises, “om hen te helpen hun hybride cloud-transformaties te versnellen”.

AWS Direct Connect is in 27 strategische markten beschikbaar via ECX Fabric. In Europa zijn dat bijvoorbeeld Amsterdam, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Manchester, München, Parijs en Stockholm.

VMware

Equinix is al langere tijd een provider van AWS Direct Connect. Daarbij ondersteunt het zowel Dedicated Connections en Hosted Connections in zijn IBX-datacentra wereldwijd.

Ook heeft het bedrijf samenwerkingen met andere organisaties, bijvoorbeeld met VMware. VMware en Equinix bieden samen privéverbindingen aan voor VMware Cloud on AWS via AWS Direct Connect. Daarmee krijgen bedrijven toegang tot VMware Cloud on AWS via een private verbinding, die buiten het openbare internet om loopt.