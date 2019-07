Microsoft verandert naam van Office Online in Office

Microsoft verandert de webversie van Office, voorheen bekend als “Office Online”, in “Office”. Dit meldt het bedrijf woensdag in een blog. Serverdiensten zullen wel dezelfde naam blijven gebruiken.

Microsoft verandert de naam alleen voor client-side Office Online-apps. De Exchange Online-, SharePoint Online- en Office Online Serverproducten zullen hetzelfde blijven. De reden van de naamswijziging luidt volgens Microsoft als volgt: “Omdat ons aanbod is geëvolueerd ten behoeve van het toegang bieden tot apps op meer dan één platform, is het niet langer zinvol om platformspecifieke namen te gebruiken. We hebben deze veranderingen al doorgevoerd in de meeste van onze productomgevingen, communicatie, marketing en technische inhoud en verwachten de resterende updates relatief snel te kunnen afronden”, valt te lezen in een blogpost van woensdag.

Vraagtekens over redenen van de naamsverandering

Het bedrijf meldt wel zich het recht voor te behouden om soms nog steeds de term “Office for the Web” of “Office in the browser” te gebruiken wanneer ze de webversie van Office moeten onderscheiden van Windows-, Mac-, iOS- of Android-uitvoeringen. Microsoft bericht verder dat iedereen vrij is om de term te gebruiken die het best past bij een specifieke context. Het is daarom wel de vraag waarom deze naamswijziging wordt doorgevoerd. Het is waarschijnlijk dat de online-apps van Office nog steeds ‘Office Online’ genoemd zouden worden door gebruikers, in het geval dat dit toepasselijk is. In een reactie onder de betreffende blog merkt een gebruiker bovendien op dat de functionaliteit van Office Online niet hetzelfde is als die van de niet-onlineversie, terwijl de naamswijziging wel dat idee geeft.