Machine Learning cruciaal onderdeel van netwerkmanagement, blijkt uit enquête

Netwerkprofessionals zijn er steeds meer van overtuigd dat machine learning een cruciaal onderdeel is van netwerkbeheer, zo blijkt uit een onderzoek van netwerkanalysebedrijf Kentik. Die overtuiging komt volgens het onderzoek gedeeltelijk voort uit toenemend gebruik van multi-cloud-omgevingen.

Om te weten te komen wat de mening van netwerkprofessionals is over het gebruik van AI, namen 388 netwerkexperts deel aan een enquête van Kentik op de Cisco Live US conferentie in San Diego vorige maand. De helft van deze deelnemers werkt als netwerktechnici, de andere helft bestond uit management-medewerkers, softwarearchitecten en ontwikkelaars. De deelnemers vertegenwoordigden een diverse selectie van werkvelden, o.a. onderwijs, energie, financiën, de overheid, gezondheidszorg en technologie.

ZDNet meldt dat 65 procent van de deelnemers te kennen gaf dat ze machine learning zeer belangrijk vonden voor netwerkbeheer. Dat is een stijging ten opzichte van de 45 procent uit een vergelijkbaar onderzoek van Kentik in 2018. Het bedrijf koppelt de interesse in machine learning aan het groeiende gebruik van cloudomgevingen. Maar liefst 76 procent van de deelnemers geeft aan dat ze gebruik maken van clouddiensten, en van dat deel gebruikt bijna de helft (47 procent) een multi-cloud-strategie.

“Mensen en handmatige processen kunnen geen gelijke tred meer houden met netwerkinnovatie, evolutie, complexiteit en verandering”, vertelt Jim Frey, VP strategic alliances bij Kentik, in een verklaring. “Daarom horen we meer over self-driving netwerken, self-healing netwerken, intent-based netwerken zijn en andere concepten.”

Energiesector het meest, gezondheidszorg het minst voorbereid

Van de deelnemers aan de enquête toonden de mensen uit de energiesector de meeste belangstelling voor machine learning: 75 procent noemde het “extreem belangrijk” of “zeer belangrijk” voor netwerkbeheer. Geen enkele persoon in deze groep beschouwde machinaal leren als “helemaal niet belangrijk”. Respondenten uit de gezondheidssector toonden daarentegen de minste belangstelling, met slechts 41 procent die machinaal leren “extreem belangrijk” of “zeer belangrijk” noemde.

Op de technologische industrie na bleek ook dat de energiesector het meest voorbereid is op volledige automatisering. 30 procent van de respondenten uit de energiesector gaf aan dat hun organisatie “extreem goed voorbereid” of “zeer goed voorbereid” is op volledige automatisering. In de gezondheidszorg gaf slechts 3 procent van de respondenten aan dat hun organisatie “zeer goed voorbereid” is.

Uit het onderzoek bleek verder dat automatisering veel wordt ingezet voor de configuratie van netwerken, waarbij 53 procent van de respondenten dat als gebruiksdoel noemt. Beleidsmanagement was het op een na meest geautomatiseerde proces. Dit werd door 40 procent van de respondenten genoemd.