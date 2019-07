LinkedIn begonnen met migratie naar Azure-cloud

LinkedIn gaat drie jaar na de overname door Microsoft zijn workloads migreren naar de Azure-cloud van zijn moederbedrijf. Het project neemt volgens de senior VP of engineering van het bedrijf, Mohak Shroff, meerdere jaren in beslag.

Microsoft nam LinkedIn in 2016 voor 26,2 miljard dollar over. Sindsdien heeft het bedrijf zijn nieuwe dochter vooral met rust gelaten, en kon LinkedIn zichzelf managen. Wel gebruikte het sociale medium diverse Azure-technologieën om de levering van content te verbeteren, de nieuwsfeed te updaten en om ongewenste content van de site te weren.

Het succes van deze verbeteringen maakte Azure de juiste keuze, en is volgens Shroff één van de redenen dat LinkedIn daar nu heen gaat migreren, schrijft Cloud Pro. De bedoeling is dat alle workloads van de eigen datacentra naar de cloud van Microsoft verhuisd worden.

“Verhuizen naar Azure geeft ons toegang tot een reeks aan hardware- en software-innovaties en niet eerder geziene wereldwijde schaal”, aldus Shroff in een blogbericht. “Dit stelt ons in staat om ons te richten op gebieden waar we unieke waarde aan onze leden en klanten kunnen bieden.”

Office 365

Het is niet voor het eerst dat LinkedIn een deel van zijn bedrijf migreert naar diensten van Microsoft. Microsoft publiceerde in oktober details over hoe het de 14.000 werknemers van het sociale medium van Google-diensten migreerde naar Office 365. Ook deze migratie duurde een aantal jaren. De verhuizing naar Azure gaat echter nog langer duren. Hoe lang het proces naar verwachting precies gaat duren, heeft Shroff niet bekendgemaakt. Diverse diensten van Microsoft zelf draaien ook nog niet op Azure. Het gaat onder meer om Office 365 en Xbox Live. Deze diensten draaien wel in datacenters van Microsoft, maar niet op de Azure-stack. Die hebben nog een eigen platform, het is wel de bedoeling dat dit in de toekomst nog ooit Azure gaat worden. De Azure Active Directory, de kern van Office 365, draait al wel op Azure.

645 miljoen leden

Shroff deelde in zijn blogbericht ook wat cijfers over LinkedIn. Volgens hem heeft het platform tegenwoordig 645 miljoen leden en 20 miljoen banen. Ook wordt er iedere acht seconden iemand aangenomen via LinkedIn, aldus Shroff.