Samsung lanceert opvouwbare telefoon Galaxy Fold in september

De opvouwbare smartphone van Samsung, de Galaxy Fold, moet in september alsnog verschijnen. Samsung stelde de lancering van de telefoon eerder uit, omdat review-exemplaren al na twee dagen kapot bleken te gaan.

De Galaxy Fold werd in februari dit jaar onthuld. In april meldden diverse journalisten echter dat de review-exemplaren al snel gebreken vertoonden. Zo ontstond er een bobbel in een scharnier, waardoor er een scherpe punt door het scherm heen kwam. Anderen zagen een beschermende laag op het scherm aan als tijdelijke plastic laag, waarna ze hem verwijderden. Na het verwijderen van de laag bleek het scherm niet langer naar behoren te werken.

Samsung besloot de lancering van de telefoon uit te stellen. “Hoewel veel reviewers de grote potentie die zij zien met ons gedeeld hebben, toonden sommigen ons ook dat het apparaat verdere verbeteringen nodig heeft om de best mogelijke gebruikerservaring te verzekeren”, aldus het bedrijf toen.

Problemen opgelost

Die verbeteringen heeft het bedrijf nu naar eigen zeggen doorgevoerd. Zo is de bovenste beschermende laag van het scherm doorgetrokken tot voorbij de schermrand. Daardoor moet duidelijker zijn dat de laag bij het toestel hoort en niet verwijderd moet worden.

Het scharnier van de telefoon is versterkt met nieuwe beschermende dopjes. Ook is de ruimte tussen het scharnier en de rest van het apparaat verminderd. Onder het scherm zitten verder extra metalen lagen om de bescherming van de display te versterken.

Samsung zegt verder constant te hebben gewerkt om de algehele gebruikerservaring te verbeteren. Zo heeft het meer apps en diensten geoptimaliseerd voor het opvouwbare scherm.

Laatste tests

Samsung zegt nu bezig te zijn met de laatste tests voor de smartphone. In september wordt de telefoon in geselecteerde markten beschikbaar gemaakt. Wanneer de Galaxy Fold precies verschijnt, is echter nog niet duidelijk. Meer details moeten in de komende maanden beschikbaar worden.