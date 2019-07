Huawei probeert internationale studenten te trekken met flink salaris

Huawei wil zijn afdelingen voorzien van opkomend talent, en neemt daarom tientallen getalenteerde studenten vanuit de gehele wereld aan. Om de baan zo aantrekkelijk mogelijk te maken, biedt het bedrijf een flink salaris van maximaal 250.000 pond (ongeveer 280.000 euro) per jaar.

Voor het einde van dit jaar moeten tussen de twintig en dertig jongeren onderdeel worden van het bedrijf, meldt IT Pro. De studenten krijgen uitdagingen van hoog niveau in ruil voor een hoog jaarlijks salaris.

De miljoeneninvestering in talent komt nu Huawei zich voorbereidt op de “toekomst van technologie en zakelijke oorlog”, aldus het bedrijf in een brief. Dat suggereert dat het bedrijf graag talent wil binnenhalen, nu de spanningen tussen Chinese bedrijven en Westerse landen toeneemt.

Eerste talenten zijn al binnen

Huawei heeft zijn eerste talenten bovendien al gevonden. Het bedrijf heeft acht PhD-studenten geïntegreerd zijn programma. Twee van hen hebben doctorale proefschriften geschreven over diepe neurale netwerkstructuren en robotics.

De eerste acht rekruten hebben de Chinese nationaliteit. Toekomstige studenten – die voor het einde van het jaar aangenomen moeten zijn – komen naar verwachting uit andere delen van de wereld.

Na dit jaar wil Huawei het aantal jonge werknemers die het aanneemt per jaar verhogen, afhankelijk van de eisen van de interne afdelingen.

Spanningen

Huawei is een belangrijk onderdeel van de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. In de Verenigde Staten is het bedrijf op een zwarte lijst gekomen. Amerikaanse bedrijven mogen daardoor alleen handel drijven met Huawei als ze een licentie hebben. Die licentie krijgen bedrijven alleen als het geen bedreiging voor de nationale veiligheid vormt.

Ook in Europese landen dreigt een verbod voor het bedrijf.

Vanwege dit soort lopende problemen heeft Huawei stappen genomen om zichzelf beter te kunnen onderhouden. Waar het eerst bijvoorbeeld afhankelijk was van Amerikaanse leveranciers voor halfgeleiders in zijn hardware, is het nu bezig om zijn eigen afdeling voor halfgeleiders te versterken.