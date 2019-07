AWS Lambda-ontwikkelaars kunnen serverless programma’s lokaal debuggen met Stackery

Stackery heeft een gratis tool aangekondigd waarmee ontwikkelaars van serverless programma’s cloud-diensten op hun laptops kunnen testen, voordat ze deze deployen. De tool heet Cloudlocal en is ontworpen om te werken met AWS Lambda.

Een probleem voor serverless-ontwikkelaars is dat ze code op hun laptops moeten schrijven en deze vervolgens moeten debuggen op cloud-diensten. Om de code te testen hebben ze namelijk toegang nodig tot de clouddiensten vanaf hun laptop, en dat is vaak moeilijk te repliceren.

“Lokale ontwikkeling is moeilijk, omdat je niet op een server aan het bouwen bent”, legt Abner Germanow, chief marketing officer van Stackery, uit tegenover TechCrunch. “Je bouwt een set aan diensten die in de cloud leven, en je kunt AWS (Amazon Web Services) niet repliceren in je laptop.”

Lokaal repliceren

Met Cloudlocal heeft Stackery dat probleem opgelost. De tool is ontworpen om met AWS Lambda te werken in de cloud van Amazon. Volgens CTO en mede-oprichter Chase Douglas is het in principe een manier om de cloud te repliceren op de lokale laptop van een ontwikkelaar.

“We helpen je om je laptop naar de cloud te brengen. Daarmee bedoel ik dat we een aantal van de basis best practices en tools die AWS biedt nemen, waarmee het mogelijk wordt om de runtime van je functies op je laptop te draaien”, aldus Douglas.

“Vervolgens voegen we daaraan dezelfde machtigings-credentials toe die je functie gebruikt als het in Lambda draait. Daarna halen we meer over de omgeving van die Lambda op, bijvoorbeeld variabele waarden van de omgeving, wat belangrijk is voor dingen als service discovery en parametrisatie.”

Eigen probleem oplossen

Volgens Douglas moesten ontwikkelaars voordat Cloudlocal bestond methodes ontwikkelen om diensten te simuleren op een laptop. Dat zorgt voor veel extra werk en het komt bovendien in veel gevallen niet exact overeen met het gedrag van de clouddiensten.

Stackery bedacht de oplossing door een eigen probleem op te lossen die het had bij het lokaal, in-house ontwikkelen van serverless-applicaties. Vervolgens besloot het bedrijf om de ontwikkelde tool te delen met de community.