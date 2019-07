Huawei wil 436 miljoen dollar investeren in ontwikkeling Arm-gebaseerde server-chips

Huawei zegt in de komende vijf jaar 436 miljoen dollar (ongeveer 391 miljoen euro) te willen investeren in de ontwikkeling van Arm-gebaseerde server-chips. Doel is om meer producten te bouwen als de onlangs gelanceerde Arm-gebaseerde Kunpeng 920-chip.

De Kunpeng 920 is een 64-core chip met een kloksnelheid van 2,6 GHz, die op het 7nm-procedé is gemaakt. Met de investering moeten er meer Kunpeng-producten komen, stelt Eric Xu, de voorzitter van Huawei, tegenover The Register. Die lijn moet cloud- en kunstmatige intelligentie (AI) workloads aan gaan sturen.

“In een tijd van gediversifieerde computing, werkt Huawei samen met partners uit de industrie om een computing-ecosysteem rondom Kunpeng te bouwen en leidende IT-infrastructuren en -applicaties op basis van de Kunpeng-processors voor verschillende industrieën te bieden”, aldus Xu.

Portal

Niet alleen wil Huawei meer processors maken, maar het heeft ook een portal gelanceerd om meer klanten naar de nieuwe architectuur te brengen. In dat portal staan versnellings-libraries, compilers, toolchains en andere dingen die ontwikkelaars nodig hebben bij het migreren van hun traditionele workloads naar Kunpeng.

Op dit moment is het echter nog een strikt Chinees project. Of dat in de toekomst gaat veranderen, is vooralsnog onbekend.

Huawei is overigens al een grote speler op het gebied van het ontwerpen en ontwikkelen van chips. Dochterbedrijf HiSilicon is de grootste speler van geïntegreerde circuits in China en ook verantwoordelijk voor de Kirin SoC-familie die in de smartphones van Huawei zitten.

Kunpeng 920

Huawei is al bekend met Arm voor smartphones en gebruikte zijn kennis eerder om Kunpeng 920 te maken. Deze chipset, gebaseerd op ARMv8-architectuur, werd in januari dit jaar gelanceerd. De chipset ondersteunt PCIe 4.0 en CCIX, samen met 100GbE. Ook is er ruimte voor 8-channel DDR4.

Arm heeft een groot voordeel in China ten opzichte van chips van Intel, AMD, IBM en Oracle. Het silicone kan namelijk lokaal gemaakt worden op basis van gelicenseerde ontwerpen die geen onderdeel zijn van handelsoorlogen.