‘Startup Lumi Labs van voormalig Yahoo-CEO werkt aan productiviteits-apps’

Lumi Labs, een nieuwe startup van voormalig Yahoo-CEO en vroege Google-werknemer Marissa Mayer, werkt aan apps en tools waarmee mensen productiever moeten worden. Het gaat onder meer om software om contacten te beheren.

Lumi Labs werd vorig jaar opgericht en heeft nu ongeveer twintig software-engineers in dienst. De contacten-app zit nog een een vroeg teststadium, vertellen twee mensen die bekend zijn met de plannen van Mayer tegenover The Information. De bedoeling is volgens één van hen echter dat de app dit jaar of begin volgend jaar al gelanceerd wordt.

Wat de app moet onderscheiden van andere, vergelijkbare apps van bijvoorbeeld Microsoft, is niet duidelijk. Volgens één ingewijde klinken de ambities die Mayer aan anderen beschreef alsof Lumi Labs een sociaal netwerk bouwt. Maar de plannen kunnen mettertijd nog veranderen.

De startup wil verder apps lanceren die breed verbonden zijn aan de missie om mensen te helpen om anderen te introduceren en om evenementen in te plannen.

Marissa Mayer

Mayer richt zich met Lumi op een bekend gebied voor haar. Ze was onder meer de twintigste werknemer van Google en stond bekend als een effectief leider van consumentenproducten. Ze had de leiding over diverse grote producten van Google, waaronder de zoekmachine, Gmail en Maps.

In 2012 ging Mayer bij Yahoo werken, wat toen in de problemen zat. Mayer probeerde om Yahoo-diensten opnieuw op te bouwen. Uiteindelijk bleek dat echter niet genoeg om het bedrijf te redden. Mayer verliet Yahoo toen het bedrijf in 2017 over werd genomen door Verizon voor 4,5 miljard dollar.

Nu heeft ze dus een eigen startup, waar ze volgens een ingewijde erg hands-on is bij het ontwikkelingsproces van de producten. Ze komt vrijwel iedere dag op kantoor. Het bedrijf begon ze met Enrique Muñoz Torres, een langdurige collega die eerder senior vice president van search en advertising bij Yahoo was en productmanager bij Google.