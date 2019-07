Kosmonauten krijgen cybersecurity-training van Kaspersky

Kaspersky en het Gagarin Research and Test Cosmonaut Training Center zijn een samenwerking begonnen om kosmonauten en IT-specialisten te trainen op het gebied van cyberveiligheid.

Het Gagarin Research and Test Cosmonaut Training Center is een instituut in het Russische Star City, waar kosmonauten van over de gehele wereld worden voorbereid op een verblijf in de ruimte. Nu komen er ook trainingen van beveiligingsexperts van het Global Research and Analysis Team (GReAT) van Kaspersky op het gebied van cybersecurity.

Ruimte veilig verkennen

Met de trainingen moeten kosmonauten en IT-professionals leren hoe ze op een veilige manier de ruimte kunnen verkennen. De trainingen behandelen zowel essentiële basisprincipes als inzichten in de meest geavanceerde cyber-dreigingen in de ruimtevaartindustrie.

Pavel Vlasov, het hoofd van het Gagarin Research and Test Cosmonaut Training Center, stelt dat beide organisaties een “unieke positie” bekleden, en “streven naar absolute topklasse in hun eigen expertise”. “Tegelijkertijd delen we dezelfde waarden zoals passie voor innovatie en de vastberadenheid om ambitieuze doelen te bereiken.”

Kaspersky-CEO Eugene Kaspersky noemt het een “grote eer” om een bijdrage te mogen leveren aan veilige ruimtevaart. “En op die manier ook te helpen bij de ontwikkeling van wetenschappelijke vooruitgang voor de in dit geval letterlijke opwaartse gang van de mensheid.”

60 jaar ondersteuning

Het Gagarin Research and Test Cosmonaut Training Center ondersteunt al bijna zestig jaar de bemande ruimtevaart. Ook stond het in de voorhoede van de eerste menselijke ruimtevlucht. Daarna hielp het centrum om ook de eerste vlucht van een vrouwelijke kosmonaut mogelijk te maken, evenals de eerste ruimtewandelingen.

Het Gagarin Research and Test Cosmonaut Training Center verzorgt tegenwoordig ook de selectie, trainingen en het medische onderzoek van ruimtevaarders. Het centrum gebruikt daarvoor een unieke infrastructuur die uit verschillende simulatoren is opgebouwd.

Kaspersky ondersteunt ook al enige tijd initiatieven op het gebied van wetenschap en ruimteverkenning. In 2016 begon het bedrijf bijvoorbeeld met het leveren van ondersteuning aan Starmus, een internationaal festival waar wetenschap, kunst en muziek gecombineerd worden.