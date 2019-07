VMware neemt AI-startup Uhana over voor onbekend bedrag

VMware heeft Uhana, een kunstmatige intelligentie (AI) startup, overgenomen voor een onbekend bedrag. Uhana maakt een door AI aangestuurd analytics-platform dat telecomproviders helpt om manieren te vinden om hun netwerken te optimaliseren.

Uhana werd in 2016 opgericht door professor Sachin Katti van de Stanford University en Manu Bansal, en engineer die zijn doctoraal onderzoek in het team van Katti deed, schrijft Silicon Angle. Het platform van het bedrijf bestaat uit twee belangrijke componenten. Allereerst is er een stream processing engine dat operationele logs uit de infrastructuur van een telecomprovider haalt. Een tweede deel is een machine learning-module die de dat omzet in bruikbare inzichten.

Problemen detecteren

Met deze technologie krijgen providers inzicht in de kwaliteit die eindgebruikers van de dienst ervaren. De AI-algoritmes kunnen daarnaast de operationele data scannen voor uitzonderingen, potentiële netwerkproblemen markeren en advies geven over hoe die problemen op te lossen zijn. De problemen kunnen geprioriteerd worden op basis van hoe belangrijk ze zijn, om engineers te helpen bij het bepalen welke ze als eerste aanpakken.

VMware stelt dat de algoritmes van Uhana gevoelig genoeg zijn om gelokaliseerde uitzonderingen te detecteren die alleen een specifieke gebruikersgroep of cloudapplicaties raken. De software doet dat door de operationele data die het verzamelt te combineren met informatie over de diensten waar gebruikers toegang toe hebben.

Overname

Met de overname geeft VMware een boost aan zijn telecommunicatie-afdeling. Het bedrijf biedt al een netwerkmanagementplatform aan voor telecomproviders, genaamd vCloud NFV. Dat platform wordt door ruim zeventig providers wereldwijd gebruikt, waaronder AT&T en Vodafone. De technologie van Uhana moet de aanvullende analytics-tools die VMware naast vCloud NFV verkoopt gaan verbeteren.

Het bedrijf wil de software specifiek integreren in zijn Smart Assurance- en Smart Experience-oplossingen, waarmee providers technische problemen kunnen detecteren en de efficiëntie van hun operaties kunnen analysen.

Bitfusion en Avi Networks

VMware zit in een reeks overnames. Eerder deze maand nam het bedrijf nog Bitfusion over, dat een virtueel besturingssysteem heeft ontwikkeld voor hardware accelerators. Ook nam het Bitname – dat ready-to-use versies van populaire open source-applicaties maakt – over, evenals Avi Networks. Avi Networks maakt application delivery-diensten voor grote enterprises in een multi cloud-fabric.