Uber in gesprek met Europese supermarkten over bezorgen boodschappen

Uber is naar eigen zeggen in gesprek met Europese supermarkten om een bezorgdienst voor boodschappen op te starten. Daarmee wil het bedrijf gaan concurreren met Deliveroo, Just Eat en Amazon.

Bronnen van Bloomberg stellen dat het bedrijf al met Sainsbury heeft gesproken. Dat is de op één-na grootste supermarkt van Groot-Brittannië. De supermarkt kondigde eerder deze maand juist aan samen te gaan werken met Deliveroo, om warme pizza’s te bezorgen. Een woordvoerder van Uber wil niet bevestigen dat het bedrijf met die specifieke supermarkt in gesprek is. Wel bevestigt de woordvoerder dat er gesproken wordt met een aantal “grote supermarkten in Europa”. Een woordvoerder van Sainsbury zegt dat er met veel bedrijven gesproken wordt over mogelijke samenwerkingen, die “onze klanten kunnen helpen om toegang te krijgen tot gemakkelijke en betaalbare producten”.

Amazon

De gesprekken van Uber volgen nadat Amazon in mei een investeringsronde van 575 miljoen dollar in Deliveroo leidde. Deliveroo stelt dat geld te gaan gebruiken om zijn technologienetwerk uit te breiden om met rivalen als Uber te concurreren. De uitbreiding van Uber op dit gebied is bovendien al enige tijd in de maak. CEO Dara Khosrowshahi zei in oktober bijvoorbeeld nog tegenover Grocery Dive dat een uitbreiding naar het bezorgen van boodschappen een “fundamenteel” onderdeel is van de roadmap voor groei van het bedrijf.

Bovendien was er vorig jaar nog een pilot met Walmart in Noord-Amerika, waarbij boodschappen in diverse Amerikaanse steden werden bezorgd. Walmart trok drie maanden later echter de stekker uit het project, weet Silicon Angle. Mogelijk richt het bedrijf daarom nu zijn blik op Europa als mogelijke markt voor de nieuwe bezorgdienst.

Overname

In september 2018 werd er bovendien nog gesproken over een mogelijke overname van Deliveroo door Uber. De twee zouden toen in gesprek zijn, maar de overname heeft uiteindelijk nooit plaats gevonden. De taxi-dienst had met de overname zijn Uber Eats-dienst uit willen breiden.