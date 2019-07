‘Medeoprichter Facebook werkt met autoriteiten om bedrijf op te breken’

Chris Hughes, medeoprichter van Facebook, werkt samen met autoriteiten om het bedrijf op te breken. Hughes zou onder meer al bij het ministerie van Justitie en de Federal Trade Commission (FTC) in de Verenigde Staten langs zijn geweest.

Hughes werkt samen met twee belangrijke antitrust-academici. Het gaat om Scott Hempill van de New York University en Tim Wu van Colombia University, schrijft The New York Times. Wu en Hempill stellen tegenover de krant dat de drie tijdens ontmoetingen met Justitie, de FTC en procureur-generaals een mogelijke mededingingszaak tegen Facebook hebben voorgelegd.

In hun presentatie stellen de drie dat Facebook in de afgelopen jaren meerdere “defensieve acquisities” heeft gedaan om zijn dominante positie in de social media-markt te behouden. Het kocht rivalen op, waardoor het adverteerders hogere prijzen kon laten betalen en gebruikers een slechtere ervaring kon geven.

Niet verrassend

Hoewel er weinig medeoprichters zijn die zich zo nadrukkelijk uitspreken tegen Facebook, is het niet verrassend dat Hughes met autoriteiten samenwerkt. Hughes schreef in mei nog een opiniestuk in The New York Times, waarin hij pleitte voor het opbreken van het bedrijf. CEO Mark Zuckerberg heeft volgens Hughes veel te veel macht.

“Facebook domineert sociale media zo erg, dat het geen markt-gebaseerde verantwoording heeft”, aldus Hughes toen. “Dat betekent dat iedere keer dat Facebook een fout maakt, we een vermoeiend patroon herhalen: we worden boos, raken teleurgesteld en berusten uiteindelijk.”

Vooral de overnames van Instagram en WhatsApp zorgden er volgens Hughes voor dat het bedrijf echt een monopolie kreeg. “De grootste fout van de FTC was dat ze Facebook toestonden om Instagram en WhatsApp over te nemen.” De twee afdelingen moeten volgens Hughes dan ook weer worden losgehaald van Facebook.

Onderzoeken

Vorige week maakte het sociale medium bekend dat de FTC een nieuw onderzoek is begonnen naar het bedrijf. Dat is een mededingingsonderzoek, dat naast het grootschalige mededingingsonderzoek van Justitie naar alle grote tech-bedrijven loopt.

Afgelopen donderdag kwamen een aantal procureur-generaals van Amerikaanse staten samen met Justitie om te praten over concurrentie in de industrie. Welke rol Hughes precies bij dit alles heeft gespeeld, is niet duidelijk.

Hempill en Wu willen tegenover The New York Times ook niet praten over de inmenging van Hughes. De twee bevestigen alleen dat de voormalige topman bij de presentaties aanwezig was. “Hij is een belangrijke bijdrager geweest bij het nadenken over deze problemen”, aldus Hempill.

Facebook en Hughes zelf weigerden te reageren.