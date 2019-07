‘Meeste bedrijven geven voorkeur aan spreadsheets boven analytics-platformen’

De markt voor analytics-platformen groeit, en het einde van de spreadsheet wordt al even aangekondigd. Uit nieuw onderzoek van Deloitte onder 1.048 executives blijkt echter dat zij nog altijd de voorkeur geven aan de spreadsheet.

62 procent van de respondenten stelt in het onderzoek nog altijd op spreadsheets te vertrouwen voor hun inzichten, schrijft ZDNet. 76 procent zegt wel dat hun analytische volwassenheid in het afgelopen jaar is gegroeid, maar het overgrote deel gebruikt nog altijd traditionele tools.

Business Intelligence

Het gaat dan niet alleen om spreadsheets, maar ook om business intelligence-programma’s (58 procent). Volgens IBM zijn van die tools bijvoorbeeld Microsoft Power BI of IBM Cognos veelgebruikte varianten.

67 procent van de bedrijven heeft echter in ieder geval één geavanceerde tool. Het gaat dan bijvoorbeeld om SAS, een open source-tool als R, een programmeertaal als Python of een kunstmatige intelligentie (AI) tool.

Op het gebied van AI als vervanger voor de spreadsheet is Deloitte bovendien optimistisch. 46 procent van de respondenten zegt namelijk dat AI een belangrijk initiatief is voor de komende jaren.

Niet volwassen

Veel executives vinden echter dan hun bedrijf niet volwassen is op het gebied van adoptie van analytics. Slechts 37 procent vindt dat hun bedrijf hier wel redelijk volwassen in is.

De overgebleven 63 procent is op de hoogte van analytics, maar mist de technologische infrastructuur, werkt nog altijd in silos of breidt zijn ad hoc-mogelijkheden nog uit. 67 procent stelt daarnaast zich niet comfortabel te voelen bij het gebruiken van data van hun bestaande tools en resources.

Die data is met name gestructureerd, aldus het onderzoek. 64 procent vertrouwt namelijk alleen op gestructureerde data van interne systemen of resources bij analytics. Dat betekent dat inzichten uit ongestructureerde bronnen als reacties op social media en productafbeeldingen niet gebruikt worden.

Analytics gebruiken

De auteurs van het onderzoek van Deloitte vinden dat het juist belangrijk is dat iedereen data-analytics gebruikt. Zij willen dan ook dat er meer onderwijs en training komt op dit gebied.

Daarnaast moedigen ze de uitbreiding van tools aan om te helpen om “zowel gestructureerde als ongestructureerde data-inzichten te gebruiken en een enkel master-systeem voor analytics te implementeren voor de organisatie”.