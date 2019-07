SoftBank laat veel vragen open bij onthulling Vision Fund II van 108 miljard dollar

SoftBank heeft plannen voor een tweede Vision Fund aangekondigd, dat mogelijk meer dan 108 miljard dollar kan bevatten. CEO Masayoshi Son heeft echter nog veel vragen onbeantwoord gelaten bij de onthulling.

Het eerste Vision Fund van SoftBank werd in 2017 gelanceerd en bevatte maar liefst 97 miljard dollar. Dat was de grootste hoeveelheid geld ooit verzameld voor tech-investeringen, waardoor Son ook de belangrijkste tech-investeerder ter wereld werd.

Het tweede Vision Fund wordt dus nog groter, schrijft The Financial Times. Deze keer werken onder meer Apple en Microsoft mee aan het project, en wordt het geld geïnvesteerd in kunstmatige intelligentie (AI).

Er is echter maar één bedrijf dat echt verplicht is om geld te investeren: SoftBank zelf. Dat gaat 38 miljard van zijn eigen geld in het fonds stoppen. Diverse andere bedrijven moeten de overgebleven 70 miljard investeren, maar hebben een niet-bindende memorandum getekend. Zij zijn dus nergens toe verplicht.

Opvallende partijen

Daarnaast zitten er wat opvallende namen bij de organisaties en bedrijven die meedoen aan het project. Eén daarvan is bijvoorbeeld The National Investment Corporation of The National Bank of Kazakhstan, dat in 2018 slechts 107 miljoen dollar in bezit had.

Ook werd er niets gezegd over de overheden van Saudi-Arabië en Abu Dhabi, die samen 60 procent van het eerste Vision Fund aanleverden. Volgens SoftBank wordt er met hen nog gesproken over een investering. Dat terwijl de kroonprins van Saudi-Arabië een paar maanden geleden nog beloofde 45 miljard dollar te investeren in het fonds.

Er is echter spanning tussen de investeerders, omdat SoftBank WeWork steunt. De investeerders uit het Midden-Oosten zien WeWork als eigendom, en niet als een tech-investering.

Geen gedetailleerde strategie

Wat ook miste bij de aankondiging, is uitleg over hoe SoftBank zijn deel van het nieuwe fonds gaat ophalen. Een gedetailleerde strategie werd ook niet gedeeld.

Analisten stellen dat SoftBank waarschijnlijk meer aandelen in e-commerce-bedrijf Alibaba en telecomprovider Sprint gaat verkopen om geld op te halen. Daarnaast kan het zijn assets in het Vision Fund uit laten betalen.

Andere investeerders vragen zich bovendien af of SoftBank wel genoeg doelen kan vinden om een grote golf aan geld op te nemen.