Microsoft koopt data governance-startup BlueTalon op

Microsoft heeft aangekondigd dat het data governance-startup BlueTalon heeft overgenomen. Met de technologie van de startup moet het eenvoudiger worden voor beveiligingsteams die Azure gebruiken om de balans te vinden tussen het beschermen van en toegang verlenen tot zakelijke gegevens.

BlueTalon heeft een platform ontwikkeld waarmee bedrijven gecentraliseerd kunnen managen welke werknemers toegang kunnen krijgen tot bepaalde interne gegevens, schrijft Silicon Angle. Beveiligingsteams kunnen met de software toegangsregels opstellen voor populaire databases en Hadoop-deployments, en monitoren of die regels gevolgd worden.

Administrators kunnen rechten voor medewerkers op basis van hun rol in het bedrijf, hun zakelijke afdeling en de gevoeligheid van de data die ze in moeten zien, aanpassen. De software wordt volgens de startup zelf door meerdere Fortune 100-bedrijven gebruikt.

Acquisitie

Microsoft heeft de startup overgenomen voor een onbekend bedrag. De overname draait voor het bedrijf niet alleen om de software, maar ook om het team. Microsoft zou vooraal veel interesse hebben in het engineering-team achter het platform van BlueTalon. BlueTalon was net als veel andere startups nog niet heel winstgevend, ondanks de Fortune 100-klanten zou er nog geen sterke omzetstroom zijn. Dat suggereert dat de aankoopprijs relatief laag is in vergelijking met de 27 miljoen dollar die BlueTalon aan financiering ophaalde in de afgelopen jaren.

Microsoft is van plan om de technologie van BlueTalon te integreren in zijn Azure Data Governance Group. Daarmee kan het een extra dienst bieden nu steeds meer enterprises hun big data workloads naar de cloud verschuiven, en er minder vraag is naar traditionele oplossingen vanuit de markt.

Missie waarmaken

BlueTalon-CEO Eric Tilenius stelt dat de acquisitie een grote stap is om de missie van zijn bedrijf om “data eenvoudig en veilig toegankelijk te maken in de enterprise door data governance en compliance-oplossingen van hoge kwaliteit te bieden” waar te maken.