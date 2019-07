Google Cloud Platform nu ook geschikt voor VMware-workloads

Google Cloud en VMware zijn een samenwerking aangegaan, waardoor de cloud-dienst nu ook VMware-workloads ondersteunt. Dit wordt mogelijk gemaakt via een platform dat beheerd wordt door CloudSimple.

Met de nieuwe dienst kunnen klanten VMware vSphere-gebaseerde workloads draaien in het Google Cloud Platform (GCP). CloudSimple bouwt hiervoor een software defined datacenter op het Google Cloud Platform. Na het migreren van workloads naar dit VMware datacenter in GCP, krijgen klanten volledige native toegang tot de volledige VMware stack. Het gaat onder meer om vCenter, vSAN en NSX-T.

Kevin Ichhpurani, corporate vice president, van Google Cloud legt tegenover ZDNet uit dat gekozen is voor het platform van CloudSimple, omdat het unieke technologie aanbiedt voor niet alleen de migratie van de workloads, maar ook om een elastisch en schaalbaar consumptiemodel voor klanten te bouwen.

Hybride cloud-omgeving

Google biedt bij dit alles eerstelijns ondersteuning aan klanten. Daarbij werkt het nauw samen met CloudSimple om ondersteuning te bieden, evenals de vereiste SLA’s. De dienst, Google Cloud VMware Solution by CloudSimple, verschijnt later dit jaar op de marktplaats van Google Cloud.

Sanjay Poonen van VMware stelt dat klanten met VMware op GCP gebruik kunnen maken van alle bekende producten en oplossingen van VMware en hun investeringen in VMware-tools en -trainingen niet verloren gaat bij uitrollen van hun cloudstrategieën. Op die manier kunnen klanten “snel nieuwe diensten op de markt brengen en ze naadloos en veilig laten opereren in een hybride cloud-omgeving”.

Volgens Ichhpurani is de samenwerking vooral een gevolg van gezamenlijke klanten die met unieke use cases naar Google en VMware kwamen. Sommige klanten wilden bijvoorbeeld het datacenter uit, anderen wilden nieuwe applicaties in een elastisch model ontwikkelen.

VMware-samenwerkingen

Het Google Cloud Platform is niet de enige cloud-aanbieder die een samenwerking heeft met VMware. VMware kondigde eerder dit jaar nog een cloud-samenwerking met Microsoft aan, in de vorm van Azure VMware Solutions. Daarmee kunnen gebruikers VMware-workloads native op Azure deployen. Ook die oplossing gebruikt het platform van CloudSimple. Daarnaast heeft VMware ook een soortgelijke samenwerking met IBM. De belangrijkste cloudsamenwerking voor VMware is die met Amazon Web Services, die samenwerking stampt uit 2016 en op AWS bouwt VMware zelf het software defined datacenter. De CEO van VMware, Pat Gelsinger, liet eerder dit jaar nog aan Techzine weten dat AWS de preferred cloudpartner is.