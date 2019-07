Microsoft introduceert uniforme zoekmachine voor codevoorbeelden

Microsoft heeft een geheel nieuwe ervaring speciaal voor ontwikkelaars toegevoegd op docs.microsoft.com. Het gaat om een uniforme zoekmachine naar voorbeelden van code.

Met de nieuwe zoekmachine probeert Microsoft het eenvoudiger te maken voor ontwikkelaars om relevante voorbeelden van code te ontdekken, ongeacht welk Microsoft-product of -dienst ze gebruiken. Daarmee moet het eenvoudiger worden om te beginnen met het gebruik van die dienst of het product. Dat meldt MS Poweruser.

Ontwikkelaars kunnen de code niet alleen bekijken, maar ook zelf bijdragen aan de code en fouten oplossen in de implementatie van Microsoft, omdat alle voorbeelden op GitHub gehost staan.

Vindt iemand dus een fout in een voorbeeld, dan kan diegene een issue openen in een repository en kan het team van Microsoft ernaar kijken.

Direct inzetten

De zoekmachine bevat niet alleen voorbeelden om naar te kijken. Diverse voorbeelden hebben ook ingebouwde Azure Resource Manager (ARM) templates. Ontwikkelaars kunnen die voorbeelden direct inzetten in Azure. Dit kan met één klik vanaf de pagina waar de voorbeelden op staan.

Ook is het mogelijk om de relevante code te downloaden, zonder dat hier de gehele repository voor gekloond hoeft te worden. De pagina bevat namelijk een functie genaamd ‘Download ZIP’, waarmee de laatste versie van het specifieke voorbeeld van GitHub gedownload wordt.

Via de functie ‘Browse Code’ is het bovendien mogelijk om direct naar de locatie van het voorbeeld te gaan binnenin de GitHub-bron. Daardoor hoeven ontwikkelaars niet uit te zoeken waar het voorbeeld precies in de repository staat als ze het beter willen bekijken.

Snelle zoekresultaten

De zoekmachine laat ontwikkelaars zowel met keywords als met filters op de pagina naar code zoeken. Alles staat in een enkele view, en de resultaten worden direct getoond als er een selectie gemaakt wordt.

Microsoft heeft verder beloofd om de repository met voorbeelden constant te blijven verbeteren. Ook moeten er nieuwe voorbeelden bij blijven komen, en mogen ontwikkelaars ook zelf voorbeelden van code aanleveren.