‘Markt voor cloud-infrastructuur was 32 miljard dollar waard in 2018’

De wereldwijde markt voor Infrastructure-as-a-Service (IaaS) is in 2018 met 31,3 procent gegroeid naar 32,4 miljard dollar. In 2017 was de markt nog 24,7 miljard dollar waard.

De markt werd opnieuw geleid door Amazon, blijkt uit cijfers van Gartner. Amazon zag een omzetgroei van 26,8 procent ten opzichte van 2017. In 2018 had het bedrijf een IaaS-omzet van 15,5 miljard dollar en een marktaandeel van 47,8 procent. Gartner benadrukt bovendien dat Amazon blijft groeien met nieuwe diensten en overnames.

Microsoft staat op de tweede plek in de IaaS-markt, met een omzet van ruim 5 miljard dollar in 2018, tegenover 3,1 miljard dollar in 2017. Dat is een indrukwekkende groei van 60,9 procent in een jaar tijd. Het marktaandeel van Microsoft steeg naar 15,5 procent.

Grootste groei voor Alibaba

Alibaba staat wereldwijd op de derde plaats en is in China de dominante speler. Dit bedrijf zag ook de grootste groei, namelijk 92,6 procent. Het bedrijf heeft een ecosysteem weten op te bouwen van managed service providers en onafhankelijke software-leveranciers.

Daarmee wist Alibaba een omzet van 2,5 miljard dollar te realiseren, wat goed was voor een marktaandeel van 7,7 procent.

De top vijf wordt afgerond door Google en IBM, die een omzet van respectievelijk 1,3 miljard en 577 miljoen dollar. Google had vorig jaar een marktaandeel van 4 procent, IBM van 1,8 procent. Google behoorde ook tot de grote winnaars van vorig jaar, met een omzetgroei van 60,2 procent.

Dominante spelers blijven

Gartner verwacht dat de vijf dominante spelers op de markt hun posities behouden en alleen maar verstevigen. Waar deze vijf bedrijven een gezamenlijke groei van 39 procent zagen, was dat voor de rest van de spelers bij elkaar maar 11 procent.

“Ondanks de sterke groei over de gehele linie, geeft de consolidatie van de cloud-markt de voorkeur aan de grote en dominante providers, waarbij kleinere en niche-providers aandeel verliezen”, aldus Sid Nag, research vice president bij Gartner.

De vijf grootse spelers hadden in 2018 samen dan ook 77 procent van de wereldwijde IaaS-markt in handen, tegenover de krap 73 procent in 2017.