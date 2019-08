Projectmanagement-startup Monday.com krijgt investering van 150 miljoen dollar

De Israëlische startup Monday.com heeft een investering van 150 miljoen dollar gekregen bij een financieringsronde geleid door Sapphire Ventures. Maar liefst 80.000 organisaties gebruiken de projectmanagement-dienst van het bedrijf nu.

Naast Sapphire Ventures droegen ook Hamilton Lane, HarbourVest Partners, ION Crossover Partners en Vintage Investment Partners bij aan de financieringsronde. Daarbij werd Monday.com gewaardeerd op 1,9 miljard dollar, schrijft Silicon Angle. Bij de vorige investeringsronde, vorig jaar, werd het bedrijf nog op 550 miljoen dollar gewaardeerd.

Monday.com

De dienst van Monday.com laat teams uitstaande taken organiseren in borden die functioneren als kleurrijke, aan te passen spreadsheet-tabellen. Elke taak die nog uitgevoerd moet worden, verschijnt in een aparte rij met een beschrijving en belangrijke details als de deadline.

Teams kunnen in hun borden aanpassen welke informatie er getoond wordt, op basis van de projecten waar ze aan werken.

Ook zijn er mogelijkheden om een andere weergave te kiezen dan de standaard tabellen. Er is bijvoorbeeld een optie voor een tijdlijn, een kalender en een kaart die taken organiseert per locatie waar ze uitgevoerd moeten worden.

Meer functies

De afgelopen tijd heeft Monday.com meer productiviteitsfuncties gekregen. Eerder dit jaar werd bijvoorbeeld Automations gelanceerd. Dat is een IFTTT-achtige tool waarmee gebruikers taken kunnen automatiseren. Het is bijvoorbeeld mogelijk om de leider van een team automatisch op de hoogte te stellen als een belangrijke taak afgerond is.

De nieuwe financiering voor de startup wordt gebruikt om de mogelijkheden nog verder uit te breiden. Zo wil de startup het jaar afronden met ruim 150 integraties met externe productiviteitstools. Ook wil de startup nieuwe compliance-tools toevoegen voor grote enterprise-klanten.

Monday.com zag zijn klantenbestand het afgelopen jaar flink groeien. Waar in 2018 nog 35.000 organisaties zijn platform gebruikten, is dat aantal inmiddels naar 80.000 bedrijven gegroeid. Daaronder vallen ook bekende enterprises als WeWork, Philips en Hulu.