Microsoft stopt in zomer 2021 met Skype for Business Online

Microsoft stopt op 31 juli 2021 met Skype for Business Online. Na die tijd kunnen gebruikers Teams inzetten voor hun zakelijke gesprekken. Nieuwe Office 365-klanten worden vanaf 1 september dit jaar op Teams gezet, en kunnen de oude dienst niet langer als optie selecteren.

Microsoft zegt al sinds 2017 dat zijn Teams-dienst Skype for Business Online moet vervangen. Bij de aankondiging zei het bedrijf dat Teams de voornaamste communicatiedienst moet worden. Vorig jaar werden diverse functies vanuit Skype for Business Online toegevoegd aan Teams.

Tot nu toe ontbrak echter een datum waarop de dienst echt zou verdwijnen. Die is nu dus alsnog aangekondigd, schrijft ZDNet. Na 31 juli 2021 is de dienst niet langer toegankelijk. Tot die tijd is Skype for Business Online wel gewoon in te zetten.

ZDNet heeft Microsoft gevraagd of het mogelijk is om te betalen voor een aparte ondersteuningsovereenkomst, mochten bedrijven niet klaar zijn voor de overstap in 2021. Een woordvoerder stelt dat het bedrijf weigert te reageren.

Nieuwe functies

Microsoft heeft verder aangekondigd dat het bedrijf aan diverse functies werkt die Skype for Business Online heeft, maar Teams nog niet. Het gaat bijvoorbeeld om Dynamic 911, waarbij de huidige locatie van een beller gebruikt wordt om te leiden naar een Public Safety Answering Point call center van de lokale overheid. Deze functie komt aan het einde van het jaar naar Teams in de VS.

Een andere functie waar aan gewerkt wordt, is kortere retentie-periodes voor channel en chat. Gebruikers moeten deze periodes op korter dan een dag kunnen zetten. Nadat data verwijderd is, wordt het ook verwijderd van alle permanente opslaglocaties in Teams. Deze functie verschijnt ook aan het eind van het jaar.

Tot slot is er Contact Center Integration and Compliance. Microsoft werkt naar eigen zeggen met diverse gecertificeerde partners om deze mogelijkheden te bieden. Wanneer ze in Teams verschijnen, is onbekend.

Skype for Business

Microsoft benadrukt tot slot dat de on-premise server-versie van Skype for Business niet verdwijnt in 2021. Skype for Business Server 2019 heeft namelijk extended support tot 14 oktober 2025. Deze dienst is dus na juli 2021 nog gewoon te gebruiken.