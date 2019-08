Tim Cook bevestigt uitrol van Apple Card volgende maand

Apple-CEO Tim Cook heeft bevestigd dat de Apple Card, de creditcard van Apple zelf, volgende maand uit gaat rollen. Eerder waren er al geruchten dat de creditcard begin augustus zou verschijnen.

Op dit moment loopt er een bètatest van de kaart, aldus Cook tegenover TechCrunch. “Duizenden Apple-werknemers gebruiken Apple Card dagelijks in onze bètatest en we zijn van plan om de uitrol in augustus te beginnen.”

De Apple Card werd in maart dit jaar aangekondigd. De kaart is een creditcard, waarvoor samengewerkt is met Goldman Sachs en Mastercard. De kaart zit op een telefoon in de Wallet-app, en laat gebruikers hiermee betalen.

Werking

In de Wallet-app is te zien hoeveel geld er aanwezig is en hoeveel er al uitgegeven is. Dankzij machine learning en Apple Maps is bovendien zichtbaar bij welke winkel en op welke locatie betalingen gedaan zijn. Zo moet er meer inzicht geboden worden in de eigen betalingen. Ook is mogelijk om per categorie te zien wat de uitgaven zijn.

De Apple Card heeft verder een beloningsprogramma in de vorm van Daily Cash. Als er met de dienst betaald wordt, geeft Apple een klein bedrag aan de gebruiker terug. Het gaat om 2 procent van de aankopen bij derde partijen, en 3 procent van Apple-diensten en -producten. Het verzamelde geld is aan alles uit te geven.

Alle betalingen moeten bevestigd worden met Touch ID of Face ID. Apple zelf bewaart geen gegevens over aankopen op zijn servers en ook Goldman Sachs verkoopt de data van de dienst niet door aan derde partijen voor marketing of advertenties.

Fysieke kaart

Apple Card is niet alleen een dienst, maar er komt ook een titanium-kaart. Op die kaart staat geen nummer of andere informatie, alleen de naam van de eigenaar en een chip. De kaart is gekoppeld aan de dienst zelf.

Of de kaart ook in augustus gelanceerd wordt, is niet duidelijk. Ook is niet bekend of de Apple Card naar Europa komt.