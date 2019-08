Winst Samsung verdampt met 50 procent door lagere geheugenprijzen

De winst van Samsung in Q2 is gehalveerd door prijsdalingen op de markt voor geheugenchips en een tragere verkoop van de flagship-smartphones van het merk. Het bedrijf boekte een winst van 6,6 miljard, een daling van 56 procent ten opzichte van een jaar geleden.

De geheugendivisie van Samsung droeg wel nog steeds het grootste deel van de inkomsten bij. De winst van 3,4 miljard in die divisie is echter de laagste winst sinds het derde kwartaal van 2016. Het bedrijf stelt dat de zwakke geheugenchipmarkt te verklaren is doordat datacenter-klanten hun inventaris blijven aanpassen. Het bedrijf voegde verder toe dat het “aanhoudende onzekerheden” op de geheugenmarkt verwacht in de rest van het jaar. ZDNet meldt dat dit vermoedelijk verwijst naar naar het handelsconflict tussen Zuid-Korea en Japan, waardoor Japan handelsbeperkingen op bepaalde materialen heeft ingevoerd, maar dit is niet officieel gecommuniceerd door het bedrijf.

Samsung heeft overigens in de eerste helft van het jaar 8,8 miljard euro geïnvesteerd in infrastructuur voor halfgeleiders, en is van plan om in de rest van het jaar nog meer te investeren. Dit om aan de vraag op middellange en lange termijn te kunnen voldoen, aldus het bedrijf. Een specifiek plan is nog niet afgerond.

Lage winst mobiele divisie, meer winst op andere gebieden

Samsung verwacht dat de winst in de tweede helft van het jaar zal toenemen, dankzij de lancering van flagship-smartphones van bepaalde klanten. De mobiele divisie van Samsung boekte nu een winst van 1,56 miljard, veel lager dan de inschattingen van experts. Het is dan ook beduidend minder dan de 2,67 miljard en 2,27 miljard van respectievelijk het vorige kwartaal en dat daarvoor.

De technologiegigant heeft de verkoop van de Galaxy S10 vertraagd. De concurrentie in het laag- en middensegment is daarnaast toegenomen. Het bedrijf bericht dat het er hard aan werkt om de winst te vergroten door de lancering van de Note 10 en de Galaxy Fold in de tweede helft van het jaar. De vertraging van dit laatste product kan ook een reden zijn voor de lage winsten, al verwees Samsung daar niet naar in de fiscale rapportage.

De displaydivisie van het bedrijf boekte een winst van 750 miljard, voornamelijk dankzij de herstelde vraag naar OLED-displays en een “one-time payment”. Dit laatste zou kunnen slaan op de boete die Apple aan Samsung heeft moeten betalen voor het niet kopen van de vereiste minimumhoeveelheid aan displays, door de lager dan verwachte vraag naar iPhones.

De netwerkbusiness van Samsung zag ook een lichte winststijging, dankzij de introductie van 5G-netwerken in Zuid-Korea. Samsung heeft wat dat betreft het plan om in Zuid-Korea en de VS het marktaandeel in 5G-netwerken te vergroten. Wat betreft consumentenelektronica boekte het bedrijf verder een winst van 710 miljard, een stijging van 200 miljard ten opzichte van een jaar eerder. Dit is te verklaren door een gegroeide vraag naar QLED-tv’s van het merk.