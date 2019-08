Apple, Microsoft en Google testen standaard voor toegang tot digitale gezondheidsdata

Apple, Microsoft en Google testen een nieuwe standaard waarmee patiënten toegang kunnen krijgen tot gezondheidsdata. De standaard, genaamd CARIN Blue Button API, werd ontwikkeld door partners in de private sector, en wordt ook door Amerikaanse BlueCross/BlueShield providers en de staat Washington getest.

CARIN Blue Button API werd onder meer door consumentenorganisaties, verzekeringsbedrijven en ontwikkelaars van gezondheid-apps ontwikkeld, schrijft TechCrunch. Vooralsnog gaat het alleen om een concept-implementatie en een datamodel, die nu getest worden.

CARIN Blue Button API moet leiden tot de lancering van Blue Button 2.0, wat een nieuwe standaard is om Medicare-begunstigden in de VS vanuit één plek toegang te bieden tot al hun historische claim-informatie. Daarbij kunnen gebruikers zelf kiezen welke applicatie te inzetten, stelt het Witte Huis, die de test aankondigde tijdens de Blue Button Developers Conference in Washington D.C.

Alle organisaties die meedoen aan het testproces, voeren tests in de echte wereld uit van het CARIN-model. De bedoeling is dat er in 2020 een brede productlancering komt van de datastandaard..

Apple, Google, Microsoft

Apple, Google en Microsoft zijn alledrie actief op het gebied van gezondheid. Het feit dat zij meedoen aan de test is dan ook positief, omdat dit ook betekent dat er meer keuze is voor gebruikers over hoe en vanaf waar ze toegang krijgen tot patiëntgegevens. Dit betekent dat dit niet per platform besloten wordt.

Apple heeft hier al een eerste stap in genomen door aan het begin van 2018 een Health Records-afdeling in te bouwen in zijn eigen Health-app. Deze app gebruikt de standaarden die sommige gezondheidsaanbieders ook inzetten.

De app van Apple is echter niet universeel. Hoewel Apple samenwerkingen op heeft gezet met diverse organisaties, heeft het geen toegang tot alle patiëntgegevens. Dit geldt ook voor de dienst van Microsoft voor gezondheidsgegevens: HealthVault. Mogelijk brengt de nieuwe datastandaard hier na zijn lancering verandering in.