Huawei ziet omzet ondanks plek op zwarte lijst groeien

Huawei heeft zijn omzet in de eerste helft van 2019 flink zien groeien, ondanks het feit dat het in de VS op een zwarte lijst staat. De omzet steeg ten opzichte van de eerste helft van 2018 met 23 procent naar 401,3 miljard yuan (52,30 miljard euro).

Hoewel de omzet in de eerste helft van dit jaar gestegen is, stelt Huawei nu wel dat het uitdagingen blijft houden bij het verkrijgen van bepaalde cruciale technologie, schrijft The Wall Street Journal.

Het bedrijf staat sinds mei op een zwarte lijst genaamd de Entity List, waardoor Amerikaanse bedrijven alleen handel mogen drijven met de Chinese fabrikant als ze hier een licentie voor krijgen van de overheid. Die licentie wordt alleen uitgegeven als er geen gevaar is voor de nationale veiligheid.

Vertraagde groei

Dat zorgt voor uitdagingen op het gebied van Huawei’s consumentenproducten, aldus het bedrijf. Het gaat daarbij ook om de smartphone-tak van het bedrijf. Tot nu toe heeft de productie en verkoop echter nog geen dag stilgelegen, aldus voorzitter Howard Liang.

“We blijven groei zien, zelfs nadat we op de entity list zijn gekomen”, aldus Liang. “Dat betekent niet dat we geen uitdagingen inzet verschiet hebben. Dat hebben we wel, en die hebben mogelijk invloed op onze groeisnelheid op de korte termijn.”

Die invloed is al zichtbaar in de verkoop van smartphones in andere landen. Volgens Liang zitten die verkopen op ongeveer 80 procent van het niveau van voor het verbod in de VS.

Android

Analisten stellen tegenover The Wall Street Journal dat het succes van Huawei vooral draait om of het bedrijf zijn toegang tot het besturingssysteem Android terug kan krijgen voor toekomstige apparaten. Google trok de Android-licentie van de Chinese fabrikant kort nadat het op de zwarte lijst kwam, in.

“Er zijn een aantal hints dat de Entity List al schade heeft berokkend op Huawei”, zegt analist Mo Jia van Canalys. “De tweede helft van 2019 wordt veel uitdagender.”