Google Chrome versie 76 heeft darkmode en Incognito-mode is nu ontraceerbaar

Google bracht gisteren versie 76 van Chrome uit. Via het updatefunctie in de browser kunnen gebruikers hun browser bijwerken naar de nieuwste versie. De huidige versie bevat geen nieuwe grote veranderingen in de gebruikersinterface van de browser, maar enkele ontwikkelingen in versie 76.0.3809.87. zijn interessant om te benoemen.

Om te beginnen onthoudt de browser geen websitespecifieke instellingen voor Flash meer, waardoor gebruikers Flash iedere keer opnieuw zelf zullen moeten inschakelen. Deze wijziging is volgens ZDNet bedoeld om Flash tegen het einde van 2020 geleidelijk uit te faseren. Chrome is met de release van versie 55 in december 2016 al standaard overgeschakeld op HTML5.

Verder bevat Chrome 76 fixes om te voorkomen dat websites detecteren of iemand in incognito-modus browset via de FileSystem API. Google vindt dat websites de privacy van gebruikers moeten respecteren, in plaats van het nemen van “reactieve maatregelen” om incognito-browsing te herkennen.

Dark-/light-modi en ontsnappen aan pop-ups

Ook verandert Chrome 76 de manier waarop Chrome de Escape-toets interpreteert. Deze update wordt uitgerold als onderdeel van een op veiligheid gerichte verandering die bedoeld is om het moeilijker te maken voor sites om ongewenste pop-ups weer te geven.

Sites kunnen vanaf nu ook een ‘dark mode’ of ‘light mode’ weergeven via CSS-code, door te herkennen welke modus is ingeschakeld in het OS van gebruikers. Dit betekent dat sites hier buttons voor kunnen maken in hun hun lay-out. Als een gebruiker dus Chrome 76 gebruikt op bijvoorbeeld MacOS met donker thema, kan een website ook overschakelen naar een donker thema, zodat het overeenkomt met het OS.

Verdere veranderingen omvatten veiligheidsupdates, veranderingen in het Chromium open-source project, veranderingen en verwijderde features voor ontwikkelaars en veranderingen in de Chrome V8 Javascript-engine. Ook zijn er nieuwe Chrome-for-Android-updates, maar deze zijn nog nergens gespecificeerd.