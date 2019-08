Western Digital: ‘Markt voor flash-opslag heeft dieptepunt bereikt’

Steve Milligan, CEO van Western Digital, stelt dat de markt voor flash-opslag zijn dieptepunt bereikt heeft en dat de omstandigheden rondom opslag nu verbeteren. Ook ziet hij momentum ontstaan bij enterprises voor solid state NVMe-drives.

Milligan deed zijn uitspraken bij de bekendmaking van de cijfers van het vierde kwartaal van het fiscale jaar 2019 van Western Digital, schrijft ZDNet. Volgens Milligan was dit jaar uitdagend, maar zijn er nu dus verbeteringen zichtbaar.

Vierde kwartaal

In het vierde kwartaal had het bedrijf een nettoverlies van 197 miljoen dollar (178 miljoen euro) of 67 dollarcent per aandeel (60 eurocent). De omzet kwam uit op 3,6 miljard dollar (3,26 miljard euro), tegenover 5,1 miljard dollar in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Wall Street had een omzet van 3,57 miljard dollar verwacht. In het vierde kwartaal van 2018 had het bedrijf bovendien nog winst, namelijk 756 miljoen dollar, of 2,46 dollar per aandeel.

Voor het fiscale jaar 2019 meldde Western Digital een nettoverlies van 754 miljoen dollar (683 miljoen euro), of 2,58 dollar per aandeel (2,34 euro). De omzet was 16,6 miljard dollar (15,04 miljard euro), tegenover 20,6 miljard dollar in 2018.

“We hebben een uitdagend fiscaal 2019 beëindigd, met leidende posities in harde schijven voor capaciteitsbedrijven, 3D flash-technologie en merkproducten voor retail, terwijl we aanzienlijke winsten behaalden in solid-state drives voor klanten”, aldus Milligan.

Beter 2020

Voor het volgende fiscale jaar is Milligan positiever gestemd. “Het momentum voor onze NVMe solid state-drives trekt aan en vormt de web voor verdere winst in ons portfolio in het nieuwe fiscale jaar en daarna.”

“Met aanhoudende verwachtingen voor een positieve vraagomgeving, een robuust productportfolio en groeiende klankbetrokkenheid, verwachten we dat we betere financiële resultaten leveren tijdens fiscaal 2020”, aldus de topman.

De verwachting voor het eerste fiscale kwartaal van 2020 is een omzet tussen de 3,8 miljard en 4 miljard dollar. De winst komt voor correctie naar verwachting uit tussen de 15 en 35 dollarcent per aandeel.