‘Cloud-uitgaven concentreren zich steeds meer rondom de vijf grootste providers’

De uitgaven aan de publieke cloud concentreren zich steeds meer rondom de vijf grootste providers op dit gebied. Dat blijkt uit gegevens van IDC. De consolidatie van de uitgaven is nog hoger bij Infrastructure- en Platform-as-a-Service (IaaS en PaaS).

De vijf grootste cloud-providers waren in 2018 samen goed voor 46,3 procent van alle uitgavengroei en 35 procent van de algehele uitgaven. Op het gebied van IaaS en PaaS waren de vijf providers goed voor 63 procent van alle uitgaven, meldt ZDNet. Ondertussen groeit ook de cloud-markt steeds verder. In 2018 groeide de uitgaven aan wereldwijde publieke cloud-diensten met 27,4 procent naar 183 miljard dollar (ongeveer 165 miljard euro). Hoewel IaaS en PaaS veel consolidatie zien, is SaaS het meest gebruikte in de cloud-markt. SaaS (Software-as-a-Service) is namelijk goed voor 62,4 procent van alle omzet in de cloud-markt. Deze categorie zette in 2018 121 miljard dollar (109 miljard euro) om.

32 miljard dollar

Gartner liet eerder deze week nog weten dat de IaaS-markt in 2018 hard gegroeid is. De wereldwijde markt hiervoor zag zijn waarde met 31,3 procent groeien naar 32,4 miljard dollar (29 miljard euro). De IaaS-markt werd in 2018 geleid door Amazon, die een omzetgroei van 26,8 procent had. De omzet kwam uit op 15,5 miljard dollar (14 miljard euro). Microsoft neemt de tweede plaats in met een omzet van 5 miljard dollar (4,53 miljard euro), een groei van 60,9 procent.

Alibaba had de grootste groei in 2018, namelijk 92,6 procent met een omzet van 2,5 miljard dollar (2,27 miljard euro). Google en IBM hadden een omzet van 1,3 miljard dollar (1,18 miljard euro) en 577 miljoen dollar (522 miljoen euro).

Voorkeur

Gartner stelt bovendien dat de het marktaandeel waarschijnlijk voor een groot deel bij de grote spelers blijft. “De consolidatie van de cloud-markt geeft de voorkeur aan de grote en dominante providers, warbij kleinere en niche-providers aandeel verliezen”, aldus Sid Nag, research vice president bij Gartner. Cijfers van IDC tonen bovendien dat op SaaS-gebied er ook voor specifieke grote partijen gekozen wordt. Daar is de markt geconcentreerd rondom onder meer Salesforce, Oracle, Workday, SAP, Microsoft en Adobe.