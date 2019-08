‘Minder dan 50 procent IT-managers heeft vertrouwen in beveiliging bedrijfsdata’

Minder dan de helft van de IT-managers zegt vertrouwen te hebben in de beveiliging van de data van hun bedrijf. Dat blijkt uit een wereldwijd onderzoek van Oracle onder 5.000 IT-managers.

Slechts 47 procent van de IT-managers zegt erg veel vertrouwen te hebben in hun vaardigheden om data te beheren, schrijft IT Pro.

IT-managers blijken hier als afdeling echter wel het meeste vertrouwen in te hebben. Van de financiële managers had namelijk maar 43 procent veel vertrouwen in hun databeveiliging. Bij marketing is dit 41 procent en bij HR 35 procent.

Weinig vertrouwen in Duitsland

Er zijn bovendien verschillen tussen landen te zien. Van de beslissingsmakers in Brazilië, India en Japan stelt ruim 60 procent dat hun data goed te beheren is. In Duitsland en Australië is dat aantal veel lager, met respectievelijk 18 en 22 procent.

Dat het vertrouwen in deze landen veel lager is, heeft waarschijnlijk te maken met strenge regels. In Europa is dat de GDPR en in Australië zijn ook strenge dataregels ingesteld. In India en Brazilië zijn de regels veel soepeler.

Ook is er gedrag dat het vertrouwen in databeheer verlaagd. Het gaat bijvoorbeeld om het gebruik van niet-vertrouwde apparaten en te weinig aandacht voor databetrouwbaarheid. Mogelijk komt dit gedrag voor omdat werknemers het databeleid van een bedrijf niet begrijpen, of omdat er verwarring is over wie er verantwoordelijk is voor het managen en implementeren van het beleid.

Nederlanders

Uit onderzoek van Palo Alto Networks uit begin juli blijkt dat Nederlanders juist wel veel vertrouwen hebben in de beveiliging van hun persoonlijke gegevens, al is er wel vraag naar meer informatie over dit onderwerp.

Nederlanders blijken echter minder te doen om hun professionele gegevens te beveiligen. Zo gebruikt 28 procent het wifi-netwerk van bijvoorbeeld de camping of het hotel voor hun werktelefoon. Die netwerken zijn voor iedereen toegankelijk, en daardoor ook aantrekkelijk voor hackers.