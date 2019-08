‘VS kan volgende week beslissing maken over licenties voor verkoop aan Huawei’

De regering van president Donald Trump kan volgende week met een reactie komen op bedrijven die een speciale licentie hebben aangevraagd om zaken te doen met het Chinese Huawei. Die licentie is vereist sinds Huawei op een zwarte lijst staat in de VS.

Dat heeft Handelssecretaris Wilbur Ross gezegd tijdens een bezoek aan Brazilië, schrijft Reuters. Ross zegt te verwachten dat de beslissing over de licenties naar buiten komt rond de tijd dat hij terugkeert naar de VS. De komende dagen gaat hij eerst nog langs in Argentinië en Peru. Huawei kwam op de zwarte lijst terecht, omdat de VS bang is dat de Chinese overheid via apparatuur van het bedrijf kan spioneren. Amerikaanse bedrijven kunnen nu alleen nog zaken doen met de fabrikant als ze hier een speciale licentie voor hebben. Huawei heeft de beschuldigingen altijd ontkend.

Verwarring

Eind juni ontstond er echter onduidelijkheid over de regels rondom Huawei. President Trump zei toen namelijk dat “Amerikaanse bedrijven hun apparatuur aan Huawei mogen verkopen”, mits de producten geen invloed hebben op de nationale veiligheid. De president zei dat het verbod opgeheven zou worden. De minister van Economische Zaken in de VS hield echter vast aan de opgestelde handelsbeperkingen. Inmiddels heeft de overheid de beslissing genomen om het verbod iets te versoepelen. Er is besloten dat bedrijven inderdaad handel mogen drijven met Huawei, maar alleen als ze daar een licentie voor is. Toch is er veel verwarring onder bedrijven over wat er wel en niet mag. De licentiesvereisten zijn bijvoorbeeld slechts tijdelijk versoepeld.

Vijftig aanvragen

Ross stelt nu dat hij meer dan vijftig aanvragen heeft gehad voor speciale licenties om zaken te doen met Huawei. Hij verwacht dat dit er nog meer worden.

“De president en ik hebben vorige week vertegenwoordigers uit de bevoorradingsketenindustrie gesproken, en een groot aantal van hen zei geen verzoeken te hebben opgestuurd.” Ross zei verder dat hij graag ziet dat deze bedrijven samenkomen als een verenigd blok.