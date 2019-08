Accenture richt zich verder op quantum computing

Accenture heeft besloten zich nog meer te gaan richten op quantum computing. Dit doet het omdat meer bedrijven interesse hebben getoond in de opkomende technologie.

Een woordvoerder van Accenture zegt tegenover The Wall Street Journal dat het bedrijf in de komende paar jaar al kan beginnen met het aanbieden van consulting-diensten voor quantum computing. Ook al zijn er nog geen commerciële quantum-computers gebouwd. Quantum computing is krachtiger dan de traditionele computer-architectuur. Waar traditionele computers binaire cijfers – bits – gebruiken, die alleen een 1 of een 0 kunnen zijn, zetten quantum-computers qubits in. Qubits kunnen als 1, 0 of beide tegelijkertijd gerepresenteerd worden. De qubits krijgen pas bij het uitlezen een status, namelijk een 1 of een 0. Die status wordt op basis van wat de meest waarschijnlijke optimale status moet zijn in een antwoord op een vraag toegekend. Als dit met zoveel mogelijk qubits gebeurd, ontstaat er een vrijwel onbeperkte rekenkracht.

Meer interesse

De afgelopen twee jaar is er meer interesse ontstaan onder klanten van het bedrijf in quantum computing. Reden is dat bedrijven als IBM mensen nu laten experimenteren met eerste versies van quantum computing-machines via de cloud, aldus principal director Carl Dukatz van de quantum computing-afdeling van Accenture. Dit soort machines kunnen vooralsnog alleen kleinschalige problemen oplossen, omdat de quantum-bits gevoelig zijn en snel fouten kunnen maken.

Inzet op quantum computing

Accenture richt zich al langer op quantum computing. In 2015 begon het onderzoek op dit gebied met onderzoek in research and development. Vier onderzoekers begonnen toen met het verkennen van de mogelijke impact van de techniek op zakelijke problemen. Het bedrijf heeft inmiddels honderd werknemers wereldwijd die werken aan quantum computing of zaken die daaraan gerelateerd zijn. “We zien quantum computing als een technologie die toe te passen kan zijn voor klanten over de gehele linie”, aldus Dukatz.

Dit jaar kreeg Accenture een patent op een algoritme dat bepaalt welke workloads of problemen het meest geschikt zijn voor quantum computers, en welke beter zijn voor standaard computers.