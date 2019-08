Nieuwe Windows 10-preview bevat hersteloptie via de cloud

Microsoft heeft in een nieuwe preview van Windows 10 een update meegegeven, waardoor de installatie van het besturingssysteem is te herstellen via de cloud. Ook kreeg de Snip & Sketch-tool diverse updates in de build van de 20H1-tak, die nu voor Windows Insiders in de Fast-ring verschenen is.

In build 18950 van Windows 10 zitten de nodige verbeteringen, waaronder de mogelijkheid om de installatie te herstellen via de cloud. Het besturingssysteem gaat dan waarschijnlijk de meest recente Windows 10 versie downloaden. Dit scheelt een hoop gedoe met USB-sticks. Verder heeft de Snip & Sketch-tool een update gekregen, schrijft ZDNet. De tool liet gebruikers al aangepaste screenshots – of ‘snips’ – maken, en hier vervolgens op schetsen of ze annoteren.

Verbeteringen Snip & Sketch

In de nieuwe preview bevat de tool ook een modus voor een enkel scherm, zoom-opties en verbeteringen om de shortcut voor de tool te vinden. Die shortcut is WIN+Shift+S. De canvas-ruimte in Snip & Sketch helpt nu gebruikers die die shortcut nog niet hebben gebruikt, om te leren hoe ze een snip kunnen maken zonder de app eerst te moeten openen.

Met de zogenaamde ‘single window’-modus moet alles netjes blijven als gebruikers meerdere keren een snip maken, om het beste screenshot te maken. Door op de ‘Nieuw’-knop linksonder te klikken, worden snips in het huidige venster van de app geopend. Daardoor hoeven gebruikers niet meerdere schermen met ongewenste snips af te sluiten.

Na het maken van een snip is het nu verder mogelijk om in te zoomen op het screenshot. Daarmee moet het eenvoudiger worden om het screenshot te annoteren. Zoomen kan via Ctrl+Plus, Ctrl+Minus, en via Ctrl+het muiswiel.

De Windows 10 20H1-update moet in de lente van 2020 verschijnen. Eerst verschijnt de Windows 19H2-update nog, die deze herfst uitkomt.