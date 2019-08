Systeembeheerders kunnen G Suite-gebruikers meer beveiliging gaan bieden

Google gaat het voor systeembeheerders die met G Suite werken mogelijk maken om gebruikers extra beveiliging te geven. De systeembeheerders kunnen zelf bepalen voor wie dat nodig is. De maatregel is gericht op gebruikers die meer risico lopen om gehackt te worden, bijvoorbeeld hooggeplaatste werknemers.

Google maakt dit mogelijk door het Advanced Protection Program voor alle Enterprise-gebruikers beschikbaar te maken, meldt Tweakers.

Het Advanced Protection Program verscheen in oktober 2017 en was gericht op bedrijfsbestuurders, politici en andere personen die te maken krijgen met hoge beveiligingseisen. Met het programma moeten gebruikers beter beschermd worden tegen cyberaanvallen en politiek gerichte hacks.

Het was al wel mogelijk voor individuele gebruikers om zich aan te melden voor het programma. Dit moesten ze echter zelf doen. Met de update kunnen systeembeheerders op organisatieniveau de beveiliging aanpakken en zelf kiezen wie ze toe willen voegen.

Titan Security Key

Het programma komt met diverse functies, zoals fysieke beveiligingssleutels om accounts te beveiligen. Dit kan bijvoorbeeld de Titan Security Key van Google zelf zijn, of een Yubikey.

De beveiligingssleutel van Google zelf is nu ook in Canada, Frankrijk, Japan en het Verenigd Koninkrijk te koop, zo kondigde Google tegelijk met de nieuwe functies aan. De internetgigant raadt aan om twee beveiligingssleutels in te stellen. Eén sleutel is voor de gebruiker zelf, de ander voor de systeembeheerder.

Een andere functie is het blokkeren van toegang tot Gmail en Google Drive door externe apps. Systeembeheerders kunnen bijvoorbeeld e-mailclients van derde partijen als vertrouwd aanmerken, waarop werknemers deze kunnen gebruiken. Is een client niet goedgekeurd, dan wordt de toegang tot Gmail via die client geblokkeerd. Systeembeheerders krijgen verder geavanceerdere mogelijkheden om e-mails en bijlagen op phishing en malware te scannen. Die functie is ook beschikbaar voor andere deelnemers aan het programma.

Beschikbaarheid

Google maakt het Advanced Protection Program beschikbaar voor beheerders van G Suite en het Google Cloud Platform. Ook is het programma beschikbaar voor klanten van Cloud Identity.