Facebook ontwikkelt AR-bril die met gedachten valt aan te sturen

Facebook is naar eigen zeggen weer een stap dichterbij de ontwikkeling van augmented reality-brillen (AR-brillen) die mensen laten typen, zonder dat ze een toetsenbord hoeven te gebruiken. De bril kan namelijk met gedachten worden aangestuurd.

De tech- en socialmedia-gigant werkt hierbij samen met de University of California in San Francisco, schrijft Silicon Angle. Het doel van het project is om een device te maken dat de hersenen kan uitlezen en gedachten om kan zetten in tekst.

Test

In Nature beschrijven de wetenschappers hoe ze een test met drie vrijwilligers hebben uitgevoerd. De vrijwilligers kregen elektrodes op hun hoofd geplaatst, waarmee de hersenactiviteit wordt uitgelezen. De vrijwilligers liggen in het ziekenhuis, omdat artsen proberen uit te zoeken waar hun epileptische aanvallen vandaan komen.

De wetenschappers stelden de vrijwilligers vragen, waar ze antwoord op moesten geven. Het ging om 24 vragen, waaronder hoeveel pijn ze hadden en welk muziekinstrument hun voorkeur heeft. De vrijwilligers kregen een lijst met mogelijke antwoorden op de vragen.

De software om de hersenactiviteit in kaart te brengen, werd getraind op basis van de vragen en mogelijke reacties. Vervolgens leerde het systeem om de woorden te koppelen aan hersensignalen.

Accuraatheid

De wetenschappers vertellen dat de resultaten niet 100 procent accuraat waren, maar in sommige tests werd wel een accuraatheid van 76 procent behaald.

“Dit is de eerste keer dat deze aanpak gebruikt is om gesproken woorden en zinnen te identificeren”, aldus onderzoeker David Moses. “Het is belangrijk om te onthouden dat we dit bereikt hebben met een erg gelimiteerde vocabulaire, maar in toekomstige onderzoeken hopen we de flexibiliteit en de accuraatheid van wat we kunnen vertalen te vergroten.”

Facebook zelf zegt dat de volgende stap is om de hersenactiviteit niet met elektrodes te meten, maar met vrijwel infraroodlicht. Volgens de techgigant moet dit infrarode licht “de zuurstof in het brein van buiten het lichaam meten, op een veilige en niet-invasieve manier”.