Synology breidt databeheer-portfolio uit met drietal devices

Synology breidt zijn portfolio met oplossingen voor uitdagingen op het gebied van IO-dichtheid, opslagcapaciteit en fysieke afmetingen van de server uit met drie nieuwe apparaten. Het gaat om de FS6400, SA3400 en de DS620slim.

De FS- en SA-serie moeten databeheer flexibeler en efficiënter maken, stelt productmanager Jason Fan. “Daarmee willen we opslagsilo’s elimineren en bedrijven in staat stellen het potentieel van hun belangrijke data te realiseren.”

FS6400

Het eerste model, de FlashStation FS6400, komt met snellere opslag. Dit apparaat heeft twee Intel Xeon Silver 8-core-processors met meer dan 24.000 willekeurige IOPS-schrijfbewerkingen in iSCI 4K. Het apparaat moet geoptimaliseerd zijn voor geritualiseerde omgevingen en containers, databases en webtoepassingen.

Het model kan maximaal 48 schijven bevatten met twee RX1217 sas-systemen of 72 schijven met twee RX2417sas-systemen. Het 32 GB DDR4 ECC-RDIMM-geheugen kan uitgebreid worden tot 412 GB.

Ook zitten er twee 10 GbE- en twee 1 GbE-ethernetpoorten in met ondersteuning van fail-over en Link Aggregation. De FlashStation FS6400 heeft twee PCle 3.0-sleuven voor extra netwerkaansluitingskaarten.

SA3400

De SA3400 is het eerste model in de SA-serie van Synology. Het apparaat moet de RS18017xs+ opvolgen en bevat een vernieuwde processor met acht kernen. Ook zijn de prestaties met 50 procent verbeterd op het gebied van willekeurige IOPS-leesbewerkingen in 4K.

Het 16GB DDR4 ECC-RDIMM-geheugen is uit te breiden tot 128 GB en de opslag kan tot 1,536 TB worden uitgebreid, zonder dat de prestaties noemenswaardig verminderen. Het model kan maximaal 180 schijven bevatten met zeven RX2417sas-systemen of 96 schijven met zeven RX1217sas-systemen.

Ook dit model bevat twee 10GbE-ethernetpoorten, maar komt ook met vier 1 GbE-varianten. Verder zijn er twee PCle-sleuven aanwezig voor extra netwerkaansluitkaarten.

DS620slim

Tot slot is de DS620slim onthuld. Dit apparaat bevat een Intel Celeron J3355 2-core-processor en 2 GB DDR3L-geheugen, dat tot 6 GB uitgebreid kan worden. Dit systeem is gericht op moderne gezinnen en studio’s die hun streamingervaring willen verbeteren. Het apparaat biedt dan ook 4K-videotranscordering.

De NAS heeft een klein ontwerp van 121 x 151 x 175 millimeter, en lees- en schijfsnelheden van 226 MB per seconde en 198 MB per seconde. Gebruikers krijgen keuze uit diverse RAID-configuraties voor een capaciteit van maximaal 30 TB. De opslagprestaties zijn verder te verbeteren met lees- en schrijftache op basis van SSD’s.

Voor het netwerk zijn er twee 1 GbE LAN-poorten aanwezig met sturingsbeheer en Link Aggregation.