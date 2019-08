Cisco en Microsofts Azure integreren Kubernetes-platformen

Cisco en Microsoft hebben besloten hun Kubernetes-platformen te integreren. Daarmee moet het voor grootzakelijke bedrijven eenvoudiger worden hun gecontaineriseerde applicaties zowel on-premise als in de Azure-cloud te draaien.

Beide bedrijven gaan het mogelijk maken om Kubernetes-clusters zowel on premise op het Cisco Container Platform te draaien en te beheren, als in de cloudgebaseerde Azure Kubernetes Service. Dat schrijft Silicon Angle.

Gebruikers kunnen hun clusters via een enkele tool uitrollen en beheren via common identity en beheersbeleid. Handmatige taken en de introductiet moeten hiermee worden verminderd.

De integratie is volgens senior vice president Kip Comptonijd van Cloud Platform and Solutions bij Cisco mogelijk gemaakt door de Azure Kubernetes Service van Microsoft aan de Kubernetes managed services op het Cisco Container Platform toe te voegen.

Toekomstige functies

In de toekomst moet het Cisco Container Platform ook functionaliteit krijgen om Microsoft Windows container-applicaties te ondersteunen, met de potentie om virtual-kubelet of Windows node pools in Azure te gebruiken, vertelt Compton in een blogbericht.

Daarnaast komt er ondersteuning voor Azure Active Directory common identity-integratie voor on-premise en Azure Kubernetes Service-clusters. Daarmee kunnen klanten en applicaties een enkele, consistente omgeving in de hybride cloud gaan gebruiken.

Samenwerking

Cisco en Azure werken al langer samen en er bestaan al meerdere integraties tussen de diensten van Cisco en de cloudomgeving van Microsoft. Zo is er het Cisco Integrated System for Microsoft Azure Stack, waar ook de nieuwe integratie op voortbouwt.

Het Cisco Integrated System for Microsoft Azure Stack maakt het de on-premise klanten van Cisco mogelijk om de Azure-diensten als de ontwikkelaarstools en data repositories te gebruiken. Azure Stack is een on premise tool dat de mogelijkheden van de Azure Cloud in het private, on-premise datacenter van bedriijven en organisaties repliceert.