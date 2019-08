Microsoft richt pijlen op gevoelige enterprise-workloads met Azure Dedicated Host

Microsoft heeft een nieuwe infratsructuurdienst gelanceerd genaamd Dedicated Host. De dienst is onderdeel van het Azure-platform en moet enterprises in staat stellen om geïsoleerde servers te huren voor belangrijke applicaties.

Het is bij Azure gebruikelijk dat, wanneer een bedrijf een virtuele machine opzet in de cloud, de workload op hardware draait die met andere klanten wordt gedeeld. Dedicated Host maakt juist servers beschikbaar die alleen door één huurder gebruikt worden. Grootzakelijke bedrijven kunnen de servers dus reserveren voor exclusief gebruik, schrijft Silicon Angle.

De dienst maakt het daarmee mogelijk om belangrijke workloads te isoleren van workloads van anderen in Azure. Daarmee is het eenvoudiger om te voldoen aan regels rondom cybersecurity, wat bijvoorbeeld voor de financiële dienstverlening en de gezondheidszorg belangrijk is.

Daarnaast biedt de isolatie extra bescherming tegen bepaalde dreigingen. Het gaat bijvoorbeeld om de Cloudborne-kwetsbaarheid die in februari dit jaar werd ontdekt. Deze kwetsbaarheid kan in theorie door hackers worden misbruikt om cloudservers die door meerdere mensen worden gedeeld over te nemen.

Twee opties

De Azure Dedicated Host-machines komen in twee opties. Type 1 is gebaseerd op de Xeon E5-2673 v4-CPU van Intel. Deze CPU heeft een maximale kloksnelheid van 3,4 gigahertz en komt met veertig fysieke verwerkings-cores.

Type 2 bevat meerdere Platinum 8168-CPU’s van Intel, met in totaal 144 fysieke cores Dit type is bedoeld voor applicaties met intensieve prestaties. Type 1 is juist bedoeld voor workloads die veel geheugen verbruiken, zoals analytics-software.

De Type 1-server kan verder met maximaal 448 gibibyte (GiB) -een geheugenvariant die iets groter is dan een gigabyte- aan RAM-geheugen worden geconfigureerd. De Type 2-variant komt met maximaal 32 GiB.

Meer managementopties

Microsoft heeft ook meer managementopties toegevoegd die niet beschikbaar zijn bij de standaard virtuele machines van Azure. Zo is het mogelijk om onderhoudsoperaties van de server af te wende en deze binnen een vooraf ingesteld tijdsbestek uit te laten voeren. Daardoor kunnen bedrijven zelf besluiten wanneer het onderhoud wordt uitgevoerd. Dit moet wel binnen 35 dagen.