Pentagon pauzeert omstreden JEDI cloudcontract

Het Pentagon heeft aangekondigd het omstreden cloudcontract ter waarde van 10 miljard dollar te pauzeren. Minister Mark Esper van Defensie zegt het zogenaamde JEDI-contract verder te willen onderzoeken na klachten van de Amerikaanse president Trump over het toewijzingsproces van het contract.

Pentagon-woordvoerder Elissa Smith stelt tegenover ZDNet dat Esper zeker wil weten dat “onze troepen de beste mogelijkheden hebben, waaronder kunstmatige intelligentie (AI), om de meest dodelijke kracht ter wereld te zijn, terwijl we het geld van belastingbetalers veilig houden”.

“Esper houdt zijn belofte aan leden van het Congress en het Amerikaanse publiek, door het JEDI-programma te onderzoeken. Er wordt geen beslissing gemaakt in het programma totdat hij zijn onderzoek voltooid heeft.”

JEDI-contract

Het Pentagon wil dat de diensten van het ministerie van Defensie overgezet worden naar de cloud. Om dat mogelijk te maken, wordt hier een enkele cloud-provider voor gekozen, die het zogenaamde JEDI-contract krijgt. De strijd gaat nu nog tussen twee bedrijven: Amazon Web Services (AWS) en Microsoft. AWS wordt als favoriet gezien.

Diverse tech-bedrijven hebben echter klachten over het keuzeproces en het contract. Zo vinden ze het ongewoon dat slechts één partij het contract krijgt. Het zou logischer zijn als meerdere aanbieders het contract krijgen en er een multi-cloud strategie in wordt gezet.

Daarnaast vindt onder meer Oracle dat AWS voorgetrokken wordt in het proces. Hier spande het bedrijf een rechtszaak om aan, die het in juli verloor. De rechter vond dat het voortrekken en de geclaimde belangenverstrengeling niet bewezen was.

Trump

Trump zei eind vorige maand dat hij de klachten gehoord had. “Ze zeggen dat het geen competitief bod was”, aldus de president. “Ik ga hen vragen om er heel goed naar te kijken om te zien wat er aan de hand is, want ik heb erg weinig dingen meegemaakt waar zoveel over geklaagd werd.”

De bedoeling was dat er aan het einde van deze maand een beslissing zou komen over het JEDI-contract.