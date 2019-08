Europese Android-gebruikers kunnen zelf standaard zoekmachine gaan kiezen

Google voegt begin volgend jaar een nieuwe optie toe voor Android-gebruikers in Europa, waarmee ze zelf kunnen kiezen wat de standaard zoekmachine is. Daarmee reageert Google op een boete van de Europese Commissie van vorig jaar.

De zoekmachine die gekozen wordt, wordt vervolgens ingezet in de zoekbalk op het thuisscherm van de telefoon en als standaard zoekmachine in de Chrome-browser, mits deze geïnstalleerd is. Dat meldt Google in een blogbericht.

Aanbieders van zoekmachines kunnen zich aanmelden om onderdeel te worden van het keuzescherm. Dat scherm verschijnt als iemand een nieuwe Android-smartphone of -tablet installeert. Ook na de installatie van de telefoon kan de keuze voor de zoekmachine nog aangepast worden.

Bieden

Het keuzescherm voor de zoekmachines op Android-apparaten krijgt in totaal vier zichtbare opties. Om ook zichtbaar te zijn in dat scherm, kunnen concurrenten bieden in een jaarlijkse veiling per land. Daarbij geven ze aan hoeveel ze willen betalen als iemand voor hun zoekmachine kiest. Winnaars worden in een willekeurige volgorde getoond, naast de zoekmachine van Google zelf. Dat betekent dus dat de drie hoogste bieders in het keuzemenu verschijnen. De vierde plek is altijd voor Google zelf. Zijn er niet genoeg winnaars per veiling, dan wordt er een willekeurige keuze gemaakt uit een groep zoekmachines die in aanmerking komen. Die aanbieders kunnen zich nu dus aanmelden.

Boete

Google reageert hiermee op een boete van 4,3 miljard euro die het vorig jaar van de Europese Commissie kreeg. Volgens de Commissie had Google een monopoliepositie met Android, en maakte het daar misbruik van. Smartphone-fabrikanten werden bijvoorbeeld geforceerd om vooraf Google Search, de Play Store en de Chrome-browser te installeren. Daarnaast moesten fabrikanten een contract tekenen, waarin stond dat ze geen toestellen mochten verkopen die concurreren met Android. In oktober vorig jaar kondigde Google aan diverse maatregelen door te voeren, om tegemoet te komen aan de eisen van de Europese Unie. Fabrikanten die hun toestellen in de EU verkopen, moeten de Google-apps nu los kopen.