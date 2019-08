‘FTC onderzoekt iPhone-deal tussen Amazon en Apple’

De Amerikaanse waakhond Federal Trade Commission (FTC) zou een deal tussen Amazon en Apple onderzoeken. De twee bedrijven sloten vorig jaar een deal om iPhones en andere producten van Apple direct via de webwinkel te verkopen.

Met de deal kon Apple voor het eerst direct via Amazon verkopen. Gevolg was echter dat honderden legitieme verkopers van goedkope en refurbished Apple-producten van het platform verjaagd werden.

Eén van die verkopers zegt nu tegenover The Verge dat de FTC contact met hem heeft opgenomen. Het gaat om Amerikaan John Bumstead, die refurbished MacBooks verkoopt.

Advocaten van de FTC en een econoom ondervroegen hem over de impact van de deal tussen Amazon en Apple op zijn bedrijf. Bumstead kreeg in november te horen dat hij een aantal maanden later van Amazon af moest.

Listings

Wat het doel was van het gesprek, maakte de groep niet bekend. In ieder geval één lid van de groep blijkt echter lid te zijn van de Tech Task Force, die de FTC in februari oprichtte om concurrentie in de tech-sector te monitoren.

“Ze wilden weten hoe Amazon en eBay werken. Ik beschreef hoe een listing op Amazon werkt. Je hoeft die namelijk niet per se aan te maken. Je kunt jezelf vastknopen aan een bestaande listing”, aldus Bumstead. “Wordt die listing verwijderd, dan bestaat de kans dat je het product niet mag verkopen.”

Volgens Bumstead is dat ook hoe Amazon andere verkopers van zijn platform afhaalde. “Ze maakten een stel vernieuwde listings aan voor de mensen die gecertificeerd waren, en lieten deze mensen verkopen via die listings. De rest werd in de steek gelaten.”

Brand gating

Experts stellen dat de deal tussen Amazon en Apple grond kan zijn voor een mededingingsklacht. Sally Hubbard, een antitrust-expert en directeur van OpenMarkets Institute, stelt dat het sluiten van een deal met een merk om verkopers van derde partijen uit te sluiten, “brand gating” genoemd wordt.

Het wordt veelal ingezet om de verkoop van namaakproducten of goedkopere versies van een product te voorkomen. Volgens Hubbard gebeurt dit veel op Amazon en is het mogelijk illegaal.

“Je zet een hek rondom een merk en vertelt alle verkopers die spullen van dat merk verkopen dat ze dit product niet meer op het platform mogen verkopen, tenzij het merk dit toestaat. Maar het merk gaat je natuurlijk niet laten verkopen als je onder de adviesprijs zit. Maar dat is illegaal volgens de mededingingswet.”

MacBooks

Bumstead zegt dat een significant aantal van goedkopere Apple-producten verwijderd zijn van Amazon. “Toen ze die listings verwijderden, verwijderden ze ook de toegang voor consumenten tot het overgrote deel van oude MacBooks”, aldus Bumstead. “Amazon heeft alleen nieuwe listings aangemaakt voor nieuwere machines.”